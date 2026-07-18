Mondial 2026 : l’Angleterre s’offre la médaille de bronze

La petite finale de la Coupe du monde 2026 a tourné au spectacle offensif. L’Angleterre a dominé la France (6-4) au terme d’un match riche en rebondissements et décroche ainsi la troisième place du tournoi.

Les Anglais ont pris un départ canon, menant 4-0 à la pause grâce à Declan Rice, Ezri Konsa et un doublé de Bukayo Saka. Au retour des vestiaires, les Bleus ont réagi par l’intermédiaire de Kylian Mbappé et Bradley Barcola, ramenant le score à 4-3. Malgré plusieurs occasions manquées, la France n’a jamais réussi à égaliser.

En fin de rencontre, Saka a transformé un penalty pour signer un triplé, avant que Dembélé ne relance brièvement le suspense. Mais Jude Bellingham a scellé la victoire anglaise dans les ultimes secondes.

Avec ce succès spectaculaire, l’Angleterre termine troisième du Mondial 2026, tandis que la France échoue au pied du podium avec une quatrième place.