Tivaouane : Bras de fer entre Pastef et l’autorité préfectorale

La section communale de Pastef à Tivaouane a dénoncé, ce samedi, une décision des autorités administratives visant à empêcher le lancement de leurs opérations de vente de cartes sur le terrain initialement prévu.

Selon un communiqué, un officier de police les aurait informés par téléphone que le préfet exige de trouver un lieu privé, estimant que le terrain choisi ne pouvait accueillir une manifestation politique. Les responsables locaux du parti affirment attendre une notification officielle et rappellent que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution.

Ils soulignent qu’une interdiction ne peut être légalement prononcée que si l’autorité administrative démontre à la fois un risque réel de troubles à l’ordre public et un manque d’effectifs pour encadrer la manifestation.

En l’absence de notification écrite, les militants de Pastef annoncent leur intention de maintenir leur rassemblement sur le terrain situé en face de la Préfecture. Ils préviennent qu’en cas d’arrêté préfectoral, ils saisiront la justice pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir dicté par des considérations politiques.