Moundiaye Cissé appelle à l’unité nationale

Au lendemain de la visite de l’ancien président Macky Sall à Dakar, Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3D, a lancé un appel fort. Il invite le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur à dépasser les clivages politiques pour travailler ensemble chaque fois que l’intérêt supérieur du Sénégal l’exige.

Selon lui, « le peuple sénégalais vient d’adresser un signal clair au pouvoir : l’intérêt national doit primer sur les considérations partisanes ». Il estime que l’expérience d’un ancien président ne doit pas être mise à la retraite mais mobilisée au service de la République.

Moundiaye Cissé plaide ainsi pour une collaboration entre les deux hommes, convaincu que cette synergie serait bénéfique pour le pays.