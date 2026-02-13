Décès d’Abdoulaye Ba : Thierno Alassane Sall accuse le régime d’« indifférence coupable »

Au lendemain de la mort tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba, Thierno Alassane Sall sort du silence et charge frontalement le régime Diomaye-Sonko. Dans un communiqué au ton sévère, il dénonce un pouvoir qui, selon lui, place ses ambitions politiques au-dessus de la vie humaine.

Les Sénégalais découvrent, « avec stupeur », la manière dont le régime actuel conduirait les affaires publiques, affirme Thierno Alassane Sall. Selon lui, le pouvoir en place aurait « institutionnalisé le mensonge et la manipulation comme méthode de gouvernement », traduisant une rupture grave avec les exigences d’éthique et de responsabilité.

Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement tendu au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), marqué par des violences et le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba.

L’ancien ministre s’indigne notamment des propos attribués au ministre de l’Enseignement supérieur, qui aurait déclaré que la réforme engagée « ça passe ou ça casse ».

Pour Thierno Alassane Sall, cette formule, prononcée au lendemain d’un drame humain, est révélatrice d’un « mépris pour la dignité humaine et pour le corps social ». Il souligne que ces propos interviennent alors que l’autopsie ferait état de sévices d’une extrême gravité et que de nombreux étudiants auraient été brutalisés lors des affrontements.

Au-delà des violences, le communiqué pointe également la situation sociale des étudiants. Thierno Alassane Sall accuse le pouvoir de pousser « l’indifférence jusqu’à laisser des étudiants sans ressources pour se nourrir ».