Une femme de 21 ans poignardée à 9 reprises devant son fils de 3 ans

Mohammed Haddou a comparu devant la cour d’assises du Finistère pour meurtre.

Le 18 juin 2023, l’homme de 32 ans est entré par effraction dans le pavillon de son ancienne compagne à Brest.

Il a poignardé la jeune femme de 21 ans de neuf coups de couteau, notamment à la gorge, au ventre et dans le dos.

La scène s’est produite sous les yeux horrifiés de leur fils, âgé de 3 ans. Lucie P. a survécu miraculeusement à ses blessures.

En 2018, jeune femme a rencontré l’accusé alors qu’elle était mineure et en rupture familiale.

Leur relation d’abord très fusionnelle s’est rapidement dégradé.

Dès 2020, Lucie va subir des violences répétées. Ne souhaitant pas d’enfant, elle est tombée enceinte après avoir été, selon elle, « beaucoup influencée » par son compagnon, qui espérait ainsi obtenir des papiers.

Après la naissance, les violences se sont intensifiées, accompagnées d’isolement, de menaces et d’interdictions de voir ses proches.

L’accusé, qui était déjà sous OQTF au moment des faits, a été condamné mercredi à 30 ans de réclusion criminelle, à une interdiction définitive du territoire français et au retrait de son autorité parentale sur son fils.

Source : FD