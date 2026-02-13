Un jeune de 18 ans entre dans une école et commet un véritable massacre

Les faits se sont déroulés mardi à Tumbler Ridge, au Canada.

Jesse Van Rootselaar est entré dans une école muni d’une arme de guerre, avant d’ouvrir le feu.

L’individu, âgé de 18 ans, a tué par balles cinq enfants, âgés de 12 et 13 ans, et une éducatrice, âgée de 39 ans. Il a également fait 27 blessés, dont certains sont entre la vie et la mort.

A l’arrivée des forces de l’ordre sur les lieux, il a tiré sur les policiers. Puis Jesse s’est donné la mort en retournant son arme contre lui.

Avant de commettre la tuerie, Jesse avait déjà abattu sa mère, Jennifer Strang, 39 ans, et son demi-frère Emmett, 11 ans, dont les corps ont été retrouvés au domicile familial.

De sexe masculin mais de genre féminin, Jesse souffrait de troubles mentaux. Le mobile de la tuerie reste inconnu.

Source : F D