Le régime à l’épreuve…Diomaye-Sonko face à la crise universitaire et au cri des supporters

Le Sénégal, au lendemain d’une alternance portée par un espoir de transformation radicale, se trouve aujourd’hui confronté à l’épreuve brutale des réalités régaliennes. Le régime du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko, bien que solidement installé par les urnes, voit surgir deux dossiers brûlants qui testent sa capacité réelle à incarner cette « rupture » tant promise au peuple. Entre les murs de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et les cellules de détention au Maroc, l’heure n’est plus aux discours de campagne, mais à la gestion de crises humaines et diplomatiques majeures.

Le premier défi, et sans doute le plus douloureux pour un pouvoir soutenu par la jeunesse, nous ramène dans l’antre de l’UCAD où le sang a une nouvelle fois coulé sur le pavé. La mort tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenue dans un contexte de tensions sociales et académiques, n’est pas seulement un drame individuel : c’est le symptôme d’une crise systémique que les nouvelles autorités peinent encore à conjurer. En succombant lors de heurts liés à des revendications légitimes, ce jeune homme devient, malgré lui, le visage d’une jeunesse qui refuse de voir son avenir sacrifié sur l’autel de l’inefficacité administrative.

Pour le duo Diomaye-Sonko, l’enjeu est désormais d’ordre vital et moral, car il s’agit de rompre définitivement avec le « syndrome des régimes précédents ». L’histoire politique du Sénégal est malheureusement jalonnée de crises universitaires se soldant par des pertes en vies humaines, de Balla Gaye à Fallou Sène. Le gouvernement actuel doit impérativement proposer des solutions structurelles, financières et sécuritaires urgentes pour apaiser le campus, car chaque nouvelle étincelle menace de consumer le contrat de confiance liant le pouvoir à sa base naturelle : les étudiants.

Plus grave encore, une crainte sourde d’impunité plane sur ce nouveau dossier judiciaire. Alors que les familles des victimes des manifestations sanglantes de la période 2021-2024 attendent toujours, avec une patience qui s’effrite, que la justice soit enfin rendue et que les auteurs des violences soient sanctionnés, la mort d’Abdoulaye Ba ne doit pas venir grossir les rangs des dossiers classés sans suite. L’État de droit ne peut se construire sur l’oubli ou la complaisance, surtout quand il s’agit de la vie de ceux qui constituent la sève de la nation.

Parallèlement à cette ébullition interne, un autre front, cette fois-ci diplomatique, s’est ouvert de l’autre côté de la Méditerranée, mettant à mal l’image du Sénégal protecteur. Le sort des supporters sénégalais détenus au Maroc suite aux incidents de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) soulève une vague d’indignation légitime. Ces compatriotes, dont l’audience vient d’être renvoyée au 19 février prochain, se retrouvent aujourd’hui dans une zone grise judiciaire éprouvante, loin de leurs familles et de leur terre.

Le renvoi prononcé par le tribunal marocain, motivé par des « préalables non satisfaits » dénoncés par leur avocat Me Patrick Kabou, souligne une faille dans l’accompagnement de ces citoyens. La défense a refusé d’être un simple « faire-valoir », pointant du doigt un manque de communication sur la procédure et une préparation inadéquate des prévenus. Ce constat est amer pour un régime qui prône la défense acharnée de la souveraineté et de la dignité du citoyen sénégalais, où qu’il se trouve dans le monde.

L’État du Sénégal doit prendre ce problème à bras-le-corps afin d’éviter que ces jeunes supporters ne paient, par une détention prolongée, le prix d’un patriotisme qui s’est exprimé dans la ferveur du sport. Le pays doit faire valoir toute la puissance de sa diplomatie et la solidité de ses relations séculaires avec le Royaume chérifien pour obtenir le rapatriement de ces « Jambaars ». La diplomatie ne doit pas seulement être une affaire de grands sommets, mais un bouclier concret pour le citoyen en détresse à l’étranger.

À cet égard, l’attitude de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) suscite de nombreuses interrogations et une certaine amertume au sein de l’opinion publique. Au lieu de se limiter aux parades festives à travers les régions avec le trophée continental, beaucoup estiment que les instances fédérales auraient dû se tenir en première ligne de ce combat judiciaire. La solidarité nationale ne peut être à géométrie variable : elle doit s’exprimer avec autant de force pour célébrer les héros que pour soutenir les supporters tombés dans l’adversité.

La gestion de ces deux crises est le véritable baromètre de la « Rupture ». Si le gouvernement échoue à rendre justice à Abdoulaye Ba et à ramener ses supporters détenus au Maroc, il risquerait de laisser s’installer l’idée d’une continuité malheureuse avec les pratiques du passé. Le Sénégal attend de ses dirigeants une fermeté diplomatique et une humanité exemplaire, car au-delà des chiffres et des procédures, c’est la sacralité de la vie et de la liberté des Sénégalais qui est en jeu.

La rédaction de Xibaaru