L’ONG Jamra veut publier une liste de 650 homosexuels

L’ONG Jamra a annoncé, ce jeudi, avoir été saisie par l’un de ses conseils, Maitre Seydou Diagne, actuellement en déplacement à Paris, pour différer la publication d’une liste qu’elle dit détenir.

Dans un post sur sa page Facebook, l’organisation indique que « Me Seydou Diagne, un des avocats de JAMRA, vient de nous joindre depuis Paris, pour nous demander d’attendre son retour de voyage avant de publier la liste des 650 Homosexuels ».

Mame Makhtar Guèye et ses collaborateurs affirment que cette démarche s’inscrirait dans la continuité d’une action antérieure, rappelant que l’organisation avait, « en 1985, avec Me Babacar Niang, procédé de la même manière pour la liste des 25 francs-maçons, avant de la rendre publique ».

Cette annonce intervient alors que plus d’une dizaine de personnes ont été arrêtées pour actes contre nature et transmission volontaire du VIH/sida, entre autres chefs d’accusation.