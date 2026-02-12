Lutte contre la cybercriminalité : la Police nationale lance une plateforme de signalement

La Police nationale franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la cybercriminalité. Le Commissaire divisionnaire de police Moustapha Diouf, Directeur adjoint de la Police judiciaire, a présidé ce jeudi la cérémonie de lancement officiel de la plateforme de signalement des infractions cybercriminelles, accessible à l’adresse : www.signalementcyber.dgpn.sn.

Initiée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), avec l’appui de l’UNICEF, cette plateforme s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la protection des enfants en ligne. Elle vise à améliorer les capacités techniques et opérationnelles de la DSC en matière de prévention, de détection, d’investigation et de traitement des infractions liées aux usages numériques.

À travers ce dispositif, les citoyens disposent désormais d’un canal officiel, sécurisé et accessible pour signaler tout contenu ou comportement suspect en ligne, notamment ceux portant atteinte aux droits et à la sécurité des enfants.

La plateforme permettra une meilleure centralisation des alertes, un traitement plus rapide des signalements et une coordination renforcée entre les différents acteurs engagés dans la cybersécurité et la protection de l’enfance.

La cérémonie s’est tenue à la Direction de la Formation (ex-École nationale de Police) en présence de plusieurs institutions et organisations partenaires, parmi lesquelles : l’UNICEF, la Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfant (CAPE), le Village d’Enfants SOS, la Direction générale de l’Administration pénitentiaire, la Direction générale des Douanes, le Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (CESTI), le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ainsi qu’Expresso Sénégal.

La présentation technique de la plateforme a été assurée par le Commissaire de police Pape Mamadou Djidiack Faye, Chef de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Son exposé a permis aux participants de découvrir les fonctionnalités du dispositif, les modalités de signalement et les mécanismes de traitement des alertes.

À l’issue de la présentation, les partenaires ont unanimement salué une initiative « opportune et structurante », estimant que ce projet arrive à un moment crucial où les risques liés à l’environnement numérique ne cessent de croître.

En mettant en place cet outil moderne de veille et de réaction, la Police nationale réaffirme ainsi son engagement à adapter ses moyens d’action aux nouveaux défis technologiques, tout en plaçant la protection des enfants au cœur de sa stratégie de lutte contre la cybercriminalité.