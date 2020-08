Décès de Gora Ngom : Lass Badiane présente ses condoléances

Je rends hommage à un homme exceptionnel et d’une exquise courtoisie. Au Khalif général des mourides, à tous les musulmans, je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille et à ses employés.

Pa Gora était mon condisciple qui m’avait accompagné et soutenu, lorsque je créais mon entreprise TOUBA NDIOUROUL SERVICES en 2008. J’étais passé à Khelcom Bâches pour commander une seule bâche de 08/05m et au cours de la discussion, il m’avait fait savoir qu’il était un disciple de mon guide spirituel SERIGNE SALIOU MBACKÉ. Pa Gora faisait partie des premiers apprenants que LE SAINT HOMME avait accueillis dans son daara appelé GOTH(région de Thiès). Après avoir passé la commande d’une bâche, Pa GORA me confirma être séduit par mon courage d’avoir créer une entreprise mais surtout de l’avoir nommée « TOUBA NDIOUROUL » qui est le nom d’un des daaras de SERIGNE SALIOU située sur la sortie de Touba. Séance tenante, il donna des instructions à Mar et à sa secrétaire Aida kébé, pour augmenter ma commande de 2 autres bâches que je paierai selon ma disponibilité, alors que c’était la première fois qu’on se voyait. Lors des MAGAL de TOUBA et des travaux champêtres de Khelcom, il mettait à notre disposition toute sa logistique et ses bâches pour une bonne campagne. Il soutenait les populations de son village de Ndié Ngom dans commune de Ndièyène Sirakh en leur dotant d’un forage et des vivres.. en toute sobriété.

Pa Gora était un modèle dans la voie mouride et dans l’entrepreneuriat sénégalais.

KHELCOM BÂCHES est devenue le LEADER dans l’événementiel au Sénégal et dans la sous-région Machallah. J’ai perdu un père, un modèle, un condisciple. Paix à son âme.

LASS BADIANE PDG GROUPE TOUBA NDIOUROUL

DG LASS PRODUCTIONS