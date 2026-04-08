Décès d’Oumar Ndiaye « Bosquier » : le Sénégal perd une légende de son football

Le Sénégal est frappé par une grande tristesse après le décès, ce mercredi matin en France, de l’ancien international Oumar Ndiaye, affectueusement surnommé « Bosquier ».

Ancienne figure de l’US Gorée et de la sélection nationale, il a marqué le football sénégalais des années 1970 par son talent, sa maîtrise et sa sérénité dans les moments les plus importants.

Son nom demeure associé à l’un des souvenirs les plus forts du sport national : ce penalty transformé face au Zaïre, actuel République démocratique du Congo, un jour de Tabaski, qui avait envoyé le Sénégal en qualification.

Avec la disparition d’Oumar Ndiaye « Bosquier », le pays voit partir l’un des grands artisans de son histoire footballistique. Il restera dans les mémoires comme l’un des visages d’une génération fondatrice, qui a contribué à faire grandir le football sénégalais.