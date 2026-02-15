Démantèlement d’un réseau de trafic de migrants par voie aérienne : Deux suspects arrêtés

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants) a présenté, le 12 février 2026, deux individus devant le Procureur de la République près le Pool Judiciaire Financier. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie et complicité de tentative de trafic de migrants par voie aérienne.

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 3 février 2026 par une victime affirmant avoir versé 2 364 000 FCFA pour l’obtention d’un visa Schengen et l’organisation d’un voyage vers la France via la Côte d’Ivoire. Arrivés sur place, le plaignant et un autre candidat à l’émigration ont été abandonnés sans assistance, révélant une probable escroquerie organisée.

Les investigations ont permis de mettre au jour un mécanisme structuré de recrutement et de collecte de fonds. Le premier mis en cause, présenté comme recruteur, a été interpellé à Thiaroye-sur-Mer. Il jouait le rôle d’intermédiaire entre les candidats au départ et les organisateurs, en majorant les frais exigés — 4,5 millions FCFA au lieu des 3,5 millions demandés — afin de percevoir une commission occulte.

Le second suspect, un commissaire-priseur arrêté à Saint-Louis, servait de garant financier. Tirant parti de sa crédibilité professionnelle, il recevait les paiements pour rassurer les victimes. Il a reconnu avoir encaissé plus de 2,7 millions FCFA via mobile money, tout en soutenant avoir lui-même été trompé par des complices basés au Bénin.

Au cours de l’enquête, une autre partie civile s’est manifestée, affirmant avoir remis 8 millions FCFA au commissaire-priseur pour organiser le voyage de deux de ses neveux. Si ce dernier a tenté de se disculper, évoquant notamment des “manœuvres mystiques” et niant avoir utilisé son statut professionnel, les enquêteurs disposent de décharges portant son cachet officiel et sa signature, considérées comme des preuves de son implication active dans la sécurisation des transactions frauduleuses.

Les autorités judiciaires indiquent que l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et de remonter toute la chaîne du réseau, dont certains membres pourraient opérer depuis l’étranger.