Le ministre de l’ Urbanisme du Logement et du Cadre de Vie vient de réussir là où beaucoup ont échoué. La grande bâtisse…coloniale du marché » Sandaga » vient être démolie ce, sous sa houlette. Une belle prouesse à l’actif de M. Abdoul Karim Fofana, vivement saluée et glorieusement chantée par bon nombre de citoyens sénégalais : « Le Ministre Abdoul Karim Fofana vient de traduire en actes concrets un vœu si cher à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall .Ce dernier veut nous faire goûter davantage les délices de la modernité. Et , c’est ce qui justifie la destruction du grand bâtiment du marché » Sandaga ». Moult fois reportée, elle vient de se passer sous l’œil regardant de ses services. Nous saluons son courage, sa détermination et sa rage à toujours vouloir déployer tout un trésor d’énergie pour faire avancer les choses. C’est pourquoi il mérite amplement les encouragements et félicitations de tout un chacun », a dit Samba Tall, devant-ci responsable politique du parti présidentiel (APR) dans la Commune de Patte d’Oie( dep.Dakar).