Depuis l’Italie…Ousmane Sonko critique une opposition « suiviste »

En déplacement en Italie, où il a présenté le plan de redressement économique et social du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est adressé à l’opposition, qu’il juge « suiviste » et « pas encore en mesure de faire face au régime ».

« On n’a jamais vu dans le monde une opposition qui s’indigne d’un gouvernement mis en place par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Ils travaillent toujours pour tirer le débat vers le bas », a déclaré le chef du gouvernement devant les Sénégalais établis en Italie.

Cette sortie intervient alors que le Front pour la Démocratie et la Défense de la République (FDR) a annoncé l’organisation d’une marche dans les prochaines semaines.