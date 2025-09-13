Sonko présente le Plan de Redressement Économique et Social à Milan

En visite à Milan, en Italie, le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné du ministre des Finances et de celui en charge de l’Économie, a présenté ce samedi aux Sénégalais de la diaspora le Plan de Redressement Économique et Social (PRES).

À cette occasion, le chef du gouvernement est revenu sur les engagements du régime, notamment la volonté de faire toute la lumière sur la dette dite « cachée ».

« La justice sera rendue et les auteurs de cet acte, que j’estime odieux, devront répondre devant la justice », a déclaré Ousmane Sonko.