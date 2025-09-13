Italie : La grosse annonce de Ousmane Sonko

En marge de sa rencontre avec la diaspora sénégalaise en Italie, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lui a confié la responsabilité des relations avec les pays du Golfe et d’Asie.

« En décembre dernier, le président Bassirou Diomaye Faye est allé en tournée aux Émirats arabes unis et au Qatar. À son retour, il m’a appelé pour me dire qu’il avait pris une décision : désormais, tout ce qui touche les pays du Golfe et de l’Asie, tu t’en occuperas. Je le remercie pour cette confiance », a déclaré Ousmane Sonko devant ses partisans.

Le Premier ministre a précisé que cette décision a été officialisée par écrit auprès des pays concernés et confirmée en Conseil des ministres. « C’est une confiance que je salue. Je sais que dans tout ce qui touche à la géostratégie, l’économie du monde se trouve là-bas. C’est pourquoi je fais en sorte qu’avec mon gouvernement, tout ce qui doit servir au Sénégal en provenance de ces pays se fasse », a-t-il expliqué.

Sonko a par ailleurs indiqué que des discussions sont déjà engagées avec plusieurs partenaires stratégiques, notamment la Chine, le Japon, la Turquie et différents pays arabes. Il a également révélé avoir proposé au chef de l’État la mise en place d’une mission spéciale en Italie.

Évoquant ses déplacements, il a tenu à clarifier : « Je fais mes voyages et le président Diomaye aussi fait les siens. Parfois, certains veulent créer des polémiques, mais ceux qui me connaissent savent que je n’aime pas trop voyager. En ce moment même, j’ai hâte de rentrer au Sénégal », a-t-il confié.