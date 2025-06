Des anciens détenus accusent les autorités de les avoir abandonnés

Le Collectif des Ex-Détenus Politiques et Victimes des Événements de 2021-2024 (CODEPS) a vivement dénoncé, dans un communiqué exploité par Senego, le manque d’assistance des autorités à l’égard des anciens détenus politiques. Cette sortie fait suite au décès de Mamadou Baldé, 30 ans, survenu le 30 mai à la Sicap Karack. Fils unique de sa mère, il devient la dernière victime d’une série de décès enregistrés depuis les libérations massives intervenues après l’alternance politique.

Le CODEPS lie directement ces décès aux maladies contractées ou aggravées en détention et pointe du doigt les nouvelles autorités compétentes, qu’il accuse d’avoir failli à leur devoir. « Le Chef du Gouvernement et les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale n’ont pas assuré l’assistance médicale adéquate aux victimes », affirme le collectif.

Depuis leur sortie de prison, nombre d’ex-détenus se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans accompagnement sanitaire, psychologique ou socio-économique. Pour le CODEPS, cette situation traduit un profond sentiment d’abandon dans une société qui semble ignorer leur sacrifice. Le collectif rappelle que la réinsertion des anciens détenus n’est pas une faveur, mais un impératif de justice et de stabilité nationale.

Dans un ton grave, les auteurs du communiqué soulignent que cette marginalisation envoie un message dangereux, selon lequel lutter pour la démocratie et la justice ne mène à rien. Citant Thomas Sankara et Nelson Mandela, ils appellent les autorités à « réparer l’injustice » et à reconnaître que la liberté n’a de sens que si elle inclut la dignité et l’équité.

Le CODEPS conclut son message par un appel à la vigilance, promettant de poursuivre le combat pour un Sénégal juste et souverain. « Patriote un jour, patriote toujours », martèle le collectif le communiqué repris par Senego.