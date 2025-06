Diaraf Sow : «Très bonne tournée africaine à Ousmane Sonko»

TRÈS BONNE TOURNÉE AFRICAINE À NOTRE PREMIER MINISTRE OUSMANE SONKO

C’EST LE SÉNÉGAL QUI GAGNE

Le Premier Ministre de la République du Sénégal Monsieur Ousmane SONKO est en ce moment même en train d’effectuer une tournée internationale africaine qui le mènera en Côte d’Ivoire, en Sierra Léone et en Guinée-Bissau, ceci après avoir effectué une visite historique et fructueuse au Burkina Fasso.

En Côte d’Ivoire, la visite du Premier Ministre a été motivée pour une coopération sincère, efficace, tournée vers l’action entre les deux pays frères

Son message clair délivré en terre ivoirienne est très engagé et porteur d’espoir.

Son déplacement vers les pays voisins du Sénégal n’est pas anodin. Son plus grand souhait reste la relève des grands défis économiques, sociaux et sécuritaires de la sous région dont les maîtres mots sont: l’intégration économique, la sécurité et la paix, l’efficacité d’actions communes, la confiance mutuelle ainsi que l’unité et la solidarité.

Le Premier Ministre Ousmane SONKO est en train de travailler pour un Sénégal émergent dans une Afrique émergente, sécurisée et prospère, plus unie et plus solidaire.

C’est pourquoi, tous les sénégalais soucieux de notre développement et du bien-être des populations doivent le soutenir et féliciter ses actions qui ne sont animées que par le désir ardent de faire sortir notre pays des difficultés dans lesquelles il est en ce moment engagé, ceci en conformité avec la vision du Chef de l’État son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye .

Cependant, au retour de chez nous et entre nous dans notre pays, puisque le linge sale se lave en famille en pourrait faire prévaloir nos divergences politiques et politiciennes, à l’interne.

Mais pour le moment, en dehors de nos frontières, faisons fi de nos divergences et faisons entendre la voie de l’Afrique, sa bonne marche et son épanouissement mais montrons surtout aux autres la beauté et la hauteur de notre démocratie et de notre esprit de dépassement.

Me Diaraf SOW Juriste Consultant

Maître en Administration publique et diplômé en Gouvernance Internationale Doctorant en sciences politiques

Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene

Ancien honorable Conseiller Spécial auprès du Président du CESE