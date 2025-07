Des «monstres» politiques en gestation…Attention aux erreurs du régime passé

L’arrestation du chroniqueur sénégalais Badara Gadiaga pour « discours contraires aux bonnes mœurs » a suscité de nombreuses réactions et relancé les discussions sur l’état de la liberté d’expression au Sénégal sous le nouveau régime du président Bassirou Diomaye Faye. Pour beaucoup d’observateurs de la scène politique, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité est en train de refaire les mêmes erreurs que celles qui ont perdu le régime de Macky Sall. D’où l’urgence de faire très attention pour les pastéfiens.

L’affaire Badara Gadiaga s’inscrit dans une série d’interpellations et de convocations visant plusieurs personnalités, journalistes et militants ces dernières semaines. Ces événements ont provoqué des réactions contrastées au sein de la classe politique, de la société civile et des organisations de défense des droits humains. Parmi les voix qui se sont exprimées, Alioune Tine, figure respectée de la société civile, a critiqué cette arrestation en déclarant : « Un monde fou sur la Cybersécurité pour accompagner Badara Gadiaga. Ce régime vient de créer un grand opposant. » Il a également remis en question la stratégie de communication du gouvernement.

D’autres observateurs établissent des parallèles avec les pratiques du régime précédent. « Au regard de toutes ces convocations, arrestations et emprisonnements pour délits d’opinions ; les tenants actuels du pouvoir ne sont-ils pas en train de reproduire les mêmes schémas que Macky Sall ? », s’interroge-t-on. Le régime de Macky Sall avait fait l’objet de critiques pour sa gestion des manifestations et l’emprisonnement de plusieurs opposants, journalistes et membres de la société civile.

Ces pratiques avaient contribué à l’érosion de la popularité et de la légitimité du parti Pastef qui a vu beaucoup de ses partisans envoyés dans les geoles sous l’ancien régime. Badara Gadiaga est devenu incontestablement un leader d’opinion. Son maintien dans les liens de la détention pourrait faire accroître son capital de sympathie. La preuve, ils ont été nombreux les sénégalais à avoir été à la Division Spécciale de Cybercriminalité pour lui témoigner leur sympathie et le soutenir. De quoi lui faire pousser des ailes.

Sous les ovations de ses souteneurs, Badara Gadiaga a lancé : « Ousmane Sonko dou dara ! (Ousmane Sonko n’est rien). Avant d’ajouter : « Personne ne nous fera taire dans ce pays. Le Sénégal est un pays de démocratie ». Une situation qui établit un parallèle avec les effets contre-productifs de la répression passée. Cette situation soulève des questions sur l’évolution de la démocratie sénégalaise.

Le nouveau pouvoir, lui-même issu d’un mouvement qui a contesté les pratiques répressives précédentes, fait face au défi de maintenir l’équilibre entre ordre public et libertés fondamentales. Les défenseurs de la liberté d’expression s’inquiètent de ce qu’ils perçoivent comme une tendance à la judiciarisation des débats politiques. Le Sénégal, souvent cité comme un modèle démocratique en Afrique de l’Ouest, se trouve à un moment charnière. La gestion de ces tensions entre liberté d’expression et maintien de l’ordre public sera scrutée tant au niveau national qu’international.

Les prochaines semaines permettront d’observer si le régime de Pastef saura trouver un équilibre entre ses responsabilités sécuritaires et le respect des libertés fondamentales qui caractérisent une démocratie fonctionnelle. Macky Sall n’avait pas eu le temps de trouver cet équilibre en fin de mandat c’est ainsi qu’il a été l’artisan de sa propre chute en faisant de Pastef, l’un des plus grands parti d’opposition que le Sénégal ait connu. Ce nouveau régime doit impérativement éviter de faire naître des «monstres» politiques !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn