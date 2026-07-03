Détention de téléphone : Boy Djiné de nouveau sous mandat de dépôt

Baye Modou Fall, plus connu sous le nom de Boy Djiné, a été placé en détention provisoire le lundi 29 juin pour détention de téléphones portables et complicité d’introduction d’objets interdits au Camp pénal de Liberté 6. Lors d’une fouille, les gardes ont découvert deux appareils dans sa cellule, faits que l’intéressé a reconnu.

Il s’agit de son troisième renvoi en détention préventive, alors qu’il est déjà incarcéré dans le cadre de deux autres affaires en attente de jugement devant le tribunal des flagrants délits. Conduit devant cette juridiction mercredi, son audience a finalement été reportée au 15 juillet.

Selon le quotidien Les Échos, l’exploitation des téléphones saisis a révélé de nombreuses vidéos et photos datant de 2023, dont une partie à caractère pornographique. L’examen de son compte Wave n’a montré que deux dépôts de 10 000 francs CFA, effectués par des numéros identifiés aux noms de S. Ndiaye et « Cheikh ».

L’analyse de l’application WhatsApp installée sur l’un des téléphones a confirmé que Boy Djiné échangeait régulièrement avec des personnes à l’extérieur. Toutefois, les enquêteurs ont précisé que ces conversations ne contenaient aucun élément jugé pertinent pour l’enquête.