Revue de presse : les orientations de l’Acte 4 de la décentralisation à la une

Les orientations majeures de l’Acte 4 de la décentralisation, déclinées par le chef de l’Etat, devant les élus territoriaux, sont au menu des quotidiens reçus, vendredi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présenté, jeudi, lors d’une rencontre avec les élus territoriaux, les orientations majeures de l’Acte 4 de la décentralisation, dont l’ambition est de faire des territoires “les véritables moteurs” de la transformation du pays à travers une refondation de la gouvernance territoriale.

‘’Devant les maires, présidents de conseils départementaux et autres acteurs du développement local, le chef de l’Etat a présenté l’Acte 4 de la décentralisation comme +un acte fondateur+ destiné à faire des territoires +les véritables moteurs de la transformation nationale+’’, selon WalfQuotidien.

‘’La transformation que nous appelons de nos voeux ne se décrète pas depuis Dakar. Elle se construit dans les territoires, au plus près des réalités et des aspirations des populations’’, a déclaré le président Faye, ajoute que l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 accorde une place centrale aux territoires et aux futurs Pôles-Territoires, appelés à devenir des instruments de développement économique, de planification intégrée et de mobilisation des investissements, rapporte Walf.

Le président Bassirou Diomaye Faye ‘’refonde les territoires’’, souligne Sud Quotidien, relevant que ‘’plus d’un demi-siècle après les premières réformes de la décentralisation, le Sénégal s’apprête à ouvrir une nouvelle étape de son organisation territoriale avec l’Acte IV’’.

‘’Portée par le président Bassirou Diomaye Faye, cette réforme veut faire des territoires, les moteurs du développement national tout en renforçant la justice territoriale et la gouvernance de proximité. Si les élus locaux saluent cette orientation, ils plaident néanmoins pour une démarche davantage concertée, assortie de garanties institutionnelles et de moyens à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées’’, écrit Sud.

‘’L’Acte 4 prend forme’’’, dit Le Soleil.

Le journal rapporte que ‘’devant les exécutifs territoriaux, le Président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé, hier, sa volonté d’ancrer la territorialisation des politiques publiques au cœur de la transformation du pays’’.

Selon la publication, ‘’les concertations ont débouché sur un consensus autour de 15 points techniques destinés à baliser la réforme’’.

Le Quotidien estime qu’une ‘’’nouvelle ère s’ouvre pour la décentralisation au Sénégal’’. ‘’Devant les élus locaux, le chef de l’Etat a tracé les contours d’une refondation territoriales ambitieuse, tout en levant les inquiétudes sur le rôle des nouveaux pôles territoires appelés à devenir de véritables moteurs économiques’’, souligne le journal.

Parlant de la rencontre d’hier, le quotidien EnQuête note qu’à quelques mois des élections locales, le président Faye ‘’courtise’ les élus locaux.

‘’Le chef de l’État promet qu’aucune commune ni aucun département ne sera supprimé. Les élus réclament davantage de moyens, un véritable statut et une autonomie financière. L’Acte IV de la décentralisation ouvre une nouvelle séquence politique’’, écrit le journal.

Source : APS