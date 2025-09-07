Déthié Fall exprime sa gratitude après sa nomination comme ministre des Infrastructures

Le nouveau ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a réagi officiellement à sa nomination au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans un message adressé à ses compatriotes, il a tenu à remercier le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le chef du gouvernement pour la confiance placée en lui.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant ministre des Infrastructures », a écrit Déthié Fall.

Il s’est engagé à accomplir sa mission avec « énergie, rigueur et expertise », dans un esprit de « célérité et de transparence », conformément aux orientations du chef de l’État et du Premier ministre.

Le nouveau ministre a également adressé des remerciements à l’endroit des citoyens qui lui ont témoigné leur soutien : « Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour les nombreux messages de félicitations et d’encouragements reçus. »

Concluant son message par l’appel à bâtir « un Sénégal souverain, juste et prospère, dans le JUB, JUBAL, JUBANTI », Déthié Fall s’inscrit ainsi dans la ligne politique et éthique prônée par les nouvelles autorités.