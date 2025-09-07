Kédougou : trois individus arrêtés pour détention de drogue à Bantaco

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou (OCRTIS) a procédé, ce week-end, à l’interpellation de trois individus dans la localité de Bantaco. L’opération a permis de saisir une importante quantité de produits prohibés ainsi que divers objets utilisés dans le trafic.

Selon les informations recueillies, les mis en cause étaient en possession de 66 cornets de chanvre indien, 17 comprimés de Tramadol, 3 joints, ainsi qu’un lot de sachets en plastique et une paire de ciseaux servant probablement au conditionnement de la drogue. Les agents ont également saisi 4 téléphones portables, une moto et la somme de 20 000 FCFA.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue. L’enquête, toujours en cours, vise à déterminer l’ampleur de leurs activités et à identifier d’éventuelles complicités.