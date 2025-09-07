Coup de filet anti-drogue à Grand Yoff : Trois individus arrêtés

Le Commissariat de Grand Yoff a mené, le 5 septembre 2025, une opération qui s’est soldée par l’arrestation de trois individus impliqués dans un trafic de drogue et une tentative de corruption.

Tout est parti d’une mission de sécurisation au cours de laquelle un homme a été interpellé à proximité de l’église Saint-Paul. En sa possession, les policiers ont découvert un sac contenant 4 kg de chanvre indien. Face aux enquêteurs, le suspect a reconnu les faits avant de tenter de les corrompre, leur proposant 1 million de FCFA pour obtenir sa libération.

Les policiers ont alors autorisé le mis en cause à contacter ses complices, qui devaient apporter l’argent. Quelques instants plus tard, deux hommes sont arrivés à moto avec une somme de 405 000 FCFA, bien en deçà du montant initial promis. Ils ont été aussitôt arrêtés.

Les forces de l’ordre ont saisi la drogue, les deux motos et l’argent remis. Les trois suspects ont été placés en garde à vue. Une enquête est ouverte pour remonter l’ensemble du réseau.