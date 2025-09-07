Nouveau gouvernement : La réaction du ministre Daouda Ngom

Le Professeur Daouda Ngom, précédemment à la tête du Ministère de l’Environnement et de la Transition Écologique, a été nommé Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Cette nomination, qui témoigne d’une confiance renouvelée de la part du Président de la République et du Premier Ministre, a été accueillie avec humilité par le nouveau ministre.

Dans une déclaration, le Professeur Ngom a exprimé sa profonde gratitude envers le chef de l’État et le chef du gouvernement pour l’opportunité qui lui est donnée de servir le pays dans ses nouvelles fonctions.

Le nouveau ministre a souligné qu’il mesurait « l’ampleur de ses responsabilités » et s’est engagé à œuvrer « sans relâche pour un enseignement supérieur de qualité et une recherche scientifique performante. » Il a insisté sur le fait que ces secteurs sont des « socles d’un développement souverain, juste et prospère. »

Connu pour son approche inclusive, le Pr Ngom a annoncé son intention d’instaurer un dialogue ouvert et constructif avec toutes les parties prenantes du secteur. Cela inclut les enseignants-chercheurs, les étudiants, le personnel technique et de service, ainsi que les syndicats. L’objectif est de « co-construire un écosystème favorable à la stabilité et à l’excellence de notre enseignement supérieur. »

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, le ministre a tenu à remercier chaleureusement ses anciens collaborateurs et les membres de son cabinet au Ministère de l’Environnement. Il a salué leur « soutien constant, leur engagement sans faille et leur loyauté dans le combat écologique quotidien. »

Concluant sa déclaration, le Professeur Daouda Ngom s’est présenté comme « un soldat du PROJET », un engagement qui renforce l’idée de sa dévotion au service de la nation.