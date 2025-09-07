Départ du gouvernement : La première réaction de Jean-Baptiste Tine

Après sa récente éviction du gouvernement, Jean-Baptiste Tine, l’ancien ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, a partagé ses sentiments dans une déclaration empreinte de dignité et de gratitude. Loin de toute amertume, son message a mis l’accent sur le privilège qu’il a eu de servir le Sénégal et a réitéré son soutien aux nouvelles autorités.

Dans sa déclaration, l’ancien ministre a exprimé sa profonde reconnaissance envers le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance qu’ils lui ont témoignée. Il a qualifié sa mission à la tête du ministère de l’Intérieur comme un honneur et un privilège qui l’ont « profondément marqué ». Cette perspective positive sur son départ contraste avec les réactions souvent plus amères observées dans de pareilles situations politiques.

Jean-Baptiste Tine n’a pas manqué de saluer le travail de ses anciens collaborateurs. Il a particulièrement mis en lumière le dévouement, l’intégrité et le sens du devoir de la Direction générale de la Police nationale (DGPN), de la Gendarmerie nationale (GN), de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) et de l’administration territoriale. Il a également adressé un vibrant hommage à la nation sénégalaise, reconnaissant sa confiance et son soutien constants tout au long de son mandat.

Démontrant son esprit de continuité et son attachement au service public, M. Tine a chaleureusement félicité le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé. Il lui a adressé ses vœux de succès pour cette mission « exigeante et essentielle », et a souligné son soutien « indéfectible » pour la continuité du service de la République. Ce passage de témoin se fait donc dans la sérénité et le respect, loin des conflits ou rivalités habituels.

Pour conclure, Jean-Baptiste Tine a exprimé sa fierté d’avoir contribué, à sa manière, au développement et à la sécurité du pays. Il s’est dit convaincu que l’avenir du Sénégal est prometteur et a affirmé sa volonté de continuer à œuvrer pour un pays plus souverain, juste et prospère. Son message laisse une impression de devoir accompli et de respect des institutions, une attitude saluée par de nombreux observateurs politiques.