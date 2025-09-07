Ousmane Sonko attendu aux Émirats arabes unis pour une visite officielle

Après ses déplacements en Chine et en Turquie, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, poursuit son agenda diplomatique international. Du 8 au 12 septembre 2025, il effectuera une visite officielle aux Émirats arabes unis (EAU).

Ce voyage marque la troisième mission du Chef du Gouvernement hors du continent africain depuis sa prise de fonctions. Il s’inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales et de recherche de partenariats stratégiques, conformément à la vision économique et diplomatique du Sénégal.

Durant son séjour, Ousmane Sonko devrait rencontrer de hauts responsables émiratis ainsi que des investisseurs, avec pour objectif de consolider la coopération dans les secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie, la technologie et l’éducation.