Deux individus arrêtés pour trafic de Kush à « Lobou Gaz »

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar, dépendant de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a interpellé jeudi deux individus pour association de malfaiteurs et détention de stupéfiants.

Au moment de leur arrestation, les suspects étaient en possession de huit (08) sachets et de dix-neuf (19) képas de Kush. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces individus seraient à l’origine d’un trafic intense de cette drogue dans la capitale.

Leurs activités se déroulaient principalement autour de l’arrêt appelé « Lobou Gaz », ciblant comme clientèle les chauffeurs, apprentis de cars et autres usagers du quartier.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête est en cours afin de déterminer l’étendue de leur réseau et d’identifier d’éventuels complices.

Les autorités rappellent leur vigilance face au trafic de stupéfiants et appellent la population à signaler toute activité suspecte.