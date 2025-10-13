Keur Mbaye Fall : La jeunesse mobilisée pour protéger le terrain Jumenga

La tension est montée ces derniers jours à Keur Mbaye Fall, où la jeunesse du quartier, soutenue par celle de Toll Diaz, s’oppose fermement à toute tentative d’appropriation du terrain Jumenga. Considéré comme un patrimoine collectif et un espace clé pour les activités sportives et communautaires, ce site fait l’objet d’une mobilisation massive des habitants.

« Nous ne resterons pas spectateurs pendant qu’on tente de nous priver de ce qui appartient à la communauté », a déclaré un représentant de l’ASC Jumenga, sous les applaudissements des manifestants.

Pour protéger le terrain, les organisateurs annoncent la création d’un comité de veille citoyen permanent. Celui-ci aura pour mission de surveiller et d’empêcher toute tentative de privatisation ou de détournement de l’usage du site. Parallèlement, la jeunesse prévoit des actions pacifiques, incluant rassemblements, manifestations et pétitions, jusqu’à la sécurisation définitive du terrain.

« Toute tentative d’accaparement sera combattue par tous les moyens légaux et citoyens à notre disposition », préviennent les jeunes de Keur Mbaye Fall et de Toll Diaz, appelant les autorités locales à prendre leurs responsabilités afin de préserver la paix sociale.