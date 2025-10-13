Un enfant de 12 ans retrouvé pendu dans sa chambre

Un enfant de 12 ans a été retrouvé mort pendu dans sa chambre à son domicile de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.

C’est sa mère qui a fait la macabre découverte samedi soir en allant lui dire d’aller se coucher. Son fils était suspendu à la structure de son lit superposé à l’aide d’un t-shirt.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont tenté de le réanimer durant 45 minutes. En vain. Le décès a été constaté peu avant minuit.

Juste avant le drame, une dispute familiale autour d’un jeu vidéo avait éclaté.

Le frère aîné aurait expliqué qu’il jouait en ligne avec ses amis et avait demandé à son cadet d’attendre la fin de la partie pour accéder à son compte.

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de la mort.

Source : F D