Une maire brûlée et poignardée 13 fois par sa fille adoptive de 17 ans

Les faits se sont déroulés mardi matin à Herdecke, dans l’ouest de l’Allemagne. Iris Stalzer, la maire de la ville, s’est rendue à la cave pour prendre une douche, où elle s’est retrouvée face à sa fille adoptive de 17 ans.

Les relations entre les deux femmes sont tendues ces derniers temps. L’adolescente reproche à sa mère de la désavantager et la rejeter par rapport à son frère de 15 ans, qui a également été adopté.

La jeune fille a porté 13 coups de couteau à sa maman, âgée de 57 ans. Puis elle l’a aspergée d’un spray déodorant avant de la brûler avec l’aide d’un briquet. Le calvaire a duré plusieurs heures.

L’adolescente a ensuite appelé les secours. Elle a expliqué qu’elle avait découvert sa mère dans cet état en rentrant chez elle. Elle était ensanglantée, assise dans un fauteuil du salon.

La quinquagénaire a été transportée à l’hôpital. Dès que son état de santé s’est amélioré, Iris Stalzer a raconté ce qu’il s’était passé.

Sa fille a été inculpée de violences aggravées.

Source : F D