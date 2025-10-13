Moody’s dégrade le Sénégal…le régime Diomaye-Sonko riposte avec 450 milliards

La récente dégradation de la note souveraine du Sénégal de B3 à Caa1 par l’agence Moody’s a placé le pays sous les feux des projecteurs financiers, soulevant des inquiétudes quant à la trajectoire de sa dette publique et sa position de liquidité. Moody’s a notamment pointé du doigt un endettement estimé à 119 % du PIB en 2024 et des progrès jugés lents dans les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). Cette évaluation a exercé une forte pression sur le gouvernement du tandem Diomaye Faye-Ousmane Sonko, dont l’agenda est centré sur la souveraineté économique.

Le ministère des Finances et du Budget a réagi avec fermeté, rejetant l’analyse de Moody’s comme étant « spéculative, subjective et biaisée ». Le gouvernement sénégalais a réaffirmé la solidité des fondamentaux économiques du pays, mettant en avant la mise en œuvre de réformes clés telles que le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) et l’adoption de nouveaux codes fiscaux et d’investissement. Cette résistance verbale s’inscrit dans la volonté du régime d’affirmer sa maîtrise des choix économiques face aux institutions financières internationales.

Cette volonté d’autonomie s’est concrétisée de manière éclatante sur le marché régional. Le Sénégal a réussi une mobilisation financière record en levant 450 milliards de FCFA lors du troisième Appel Public à l’Épargne (APE 3), dépassant largement l’objectif initial de 300 milliards. Cet exploit est présenté par le ministère comme une preuve de la confiance du marché régional et un jalon dans la réalisation de l’objectif de souveraineté financière.

Pour le régime, ce succès d’emprunt est une démonstration de résilience face à la pression financière externe. Il témoigne de la capacité de l’État à financer ses besoins et ses projets stratégiques sur le marché de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), sans dépendre immédiatement et exclusivement d’un accord avec le FMI. Le Sénégal a ainsi affirmé son pouvoir de mobilisation malgré la note de dégradation.

Néanmoins, cette opération n’est pas exempte de critiques internes. Thierno Bocoum, président d’AGIR-LES LEADERS, a modéré l’enthousiasme du gouvernement, estimant que célébrer un emprunt à près de 7 % d’intérêt comme une victoire nationale est un signe que « la rigueur budgétaire a quitté le sommet. » Il considère que la levée de 450 milliards est plus un « aveu d’asphyxie budgétaire » qu’un exploit.

La critique du président d’AGIR-LES LEADERS s’est surtout portée sur l’usage des fonds. M. Bocoum a déploré que l’emprunt soit en grande partie destiné à financer les besoins de trésorerie courants prévus dans la Loi de Finances Rectificative 2025, plutôt que des investissements strictement productifs. Il dénonce l’utilisation de l’Agenda Sénégal 2050 comme un « habillage rhétorique » pour maquiller un financement de court terme.

Malgré ces réserves, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko maintient son cap. Il réaffirme son engagement à réduire le déficit budgétaire à 5 % du PIB d’ici 2026 et souligne la bonne exécution des recettes, conforme aux objectifs fixés. La mobilisation de financements diversifiés est un pilier de sa stratégie pour soutenir une croissance économique attendue, notamment par le secteur énergétique.

Le véritable test pour le Sénégal sera de transformer cette capacité d’emprunt en croissance durable. Le régime doit prouver que les 450 milliards de FCFA seront gérés avec une transparence et une discipline budgétaire exemplaires, évitant de tomber dans le piège de la dette utilisée comme un mode de gestion plutôt qu’un levier de développement.

Le Sénégal, sous le tandem Diomaye-Sonko, est engagé dans un bras de fer pour la souveraineté budgétaire. La riposte par un emprunt record démontre sa résilience et sa volonté d’autonomie financière, malgré le coût élevé et les critiques sur la destination des fonds. Le succès futur du régime reposera sur sa capacité à concilier cette puissance de mobilisation avec la rigueur nécessaire pour assurer la soutenabilité à long terme de sa dette.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn