Dialogue du 28 mai : Le LSS de Samuel Sarr y sera

Le Parti Libéralisme Social Sénégalais (LSS), dirigé par Monsieur Samuel SARR, estime que le dialogue politique est un instrument précieux de gouvernance s’il est entrepris sans aucun calcul politicien. L’ancien Ministre d’État, même en détention, se dit « vivement préoccupé par la situation politico-économique du Sénégal. »

« Depuis que la journée du 28 mai a été instituée journée du Dialogue au Sénégal par le président Macky SALL, notre parti le Libéralisme Social Sénégalais a toujours fourni les éléments irréfutables qui justifient la pertinence d’une telle initiative », rappelle le parti de l’ancien ministre, qui adhère à ce dialogue du 28 mai prochain.

Le Libéralisme Social Sénégalais estime que c’est dans ce dialogue qu’il faudra rappeler à haute voix l’urgence de défendre les libertés et d’exiger une justice indépendante, non instrumentalisée à des fins politiques. C’est aussi le lieu de soulever les difficultés des Sénégalais et l’importance d’aller vers des réformes consolidantes de la démocratie sénégalaise et de l’État de droit. Le parti de Samuel Sarr insiste sur la défense de l’État de droit, car depuis six mois, son leader est en détention arbitraire dans une procédure judiciaire qui néglige ses droits, en violation flagrante de ce qu’aucun pays soucieux de l’État de droit et d’une justice équitable ne saurait tolérer.

Le Libéralisme Social Sénégalais rappelle qu’il ne sera jamais dans une logique de complicité avec les nouvelles autorités en place pour renforcer les pouvoirs d’une personne aux fonctions décrétées par le Chef de l’État et qui souffre d’intangibilité. Le Libéralisme Social Sénégalais espère que les conclusions du dialogue du 28 mai 2025 ne seront pas oubliées dans les tiroirs, comme le sont aujourd’hui celles des Assises de la Justice.