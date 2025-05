Dialogue national : Noo Lank annonce sa participation

DIALOGUE POLITIQUE NATIONAL DU 28 MAI 2025 : NOO LANK Y SERA

Le collectif Noo Lank informe l’opinion publique nationale et internationale qu’il a reçu une invitation officielle à participer au dialogue politique national, prévu le Mercredi 28 Mai 2025, ainsi que les termes de référence (TDR) afférents.

Ce dialogue, qui portera principalement sur le système politique sénégalais, intervient dans un contexte où les attentes des citoyens en matière de réformes démocratiques, de justice équitable et de gouvernance transparente sont plus que jamais pressantes.

Après une analyse attentive du cadre proposé, le collectif Noo Lank a pris la décision d’y participer, tout en réaffirmant son engagement constant aux côtés des luttes citoyennes pour un Sénégal juste, démocratique et souverain.

Notre participation sera guidée par une refonte profonde et courageuse du système politique sénégalais, qui passe impérativement par la libération de la justice de toute emprise politique, la consolidation de la séparation des pouvoirs, le renforcement des contre-pouvoirs et des institutions de contrôle, ainsi que la fin de l’impunité car une démocratie authentique ne peut exister sans une justice indépendante, crédible et accessible à tous; un engagement clair de l’État sur la mise en œuvre effective des recommandations issues du dialogue. Nous rappelons à cet effet que les conclusions des Assises de la justice, tenues l’an dernier, sont restées sans suite concrète à ce jour. Il est impératif que ce dialogue ne connaisse ni la même désillusion, ni le même silence institutionnel. Le peuple sénégalais ne saurait tolérer un nouveau cycle de recommandations rangées au tiroir.

Par ailleurs, le collectif Noo Lank sera reçu en audience par le Président de l’Assemblée Nationale, M. El Malick NDIAYE le Mardi 27 Mai 2025, à l’hémicycle. Au cours de cette rencontre, nous aborderons les grandes questions d’actualité, notamment les préoccupations citoyennes liées à la gouvernance, à la justice sociale, à la démocratie et aux libertés publiques ainsi que l’apport de l’institution parlementaire.

Noo Lank rejette catégoriquement toute forme de dialogue de façade.

Notre présence le 28 mai sera celle d’une force citoyenne résolue, consciente et vigilante, profondément attachée à l’intérêt général et fidèle aux aspirations du peuple sénégalais.

Nous appelons l’ensemble des forces sociales, politiques et citoyennes à rester mobilisées et solidaires, pour faire de ce rendez-vous une véritable opportunité de transformation, et non une diversion politique de plus.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN)

Ce Dimanche 25 Mai 2025