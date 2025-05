Effondrement à Touba : La réaction du ministre de l’Urbanisle (communiqué)

Effondrement d’un immeuble en construction à Touba le 25 mai 2025 : Mobilisation et mesures immédiates du Ministère de l’Urbanisme

En ces moments difficiles, nos pensées et notre solidarité vont en premier lieu aux victimes, à leurs familles et à leurs proches.

Dès la confirmation de cet incident, le ministère de l’Urbanisme a dépêché sur les lieux le Directeur Général de la construction et le Directeur Général du Cadre de vie. Les autorités administratives, territoriales et les équipes de secours ont été immédiatement mobilisées et se sont pleinement engagées sur le terrain pour apporter assistance aux personnes touchées et sécuriser le site.

Le Ministre de l’Urbanisme sera à Touba ce matin pour s’enquérir de la situation dans son intégralité.

L’événement de Touba démontre la pertinence des instructions en cours d’exécution et de la réforme de l’organigramme municipal pour une meilleure surveillance et un meilleur contrôle des travaux de construction.

Ces mesures déjà édictées et en cours d’exécution concernent :

• Renforcement et territorialisation du contrôle technique des chantiers : Une communalisation accrue du dispositif de contrôle sera mise en place, intensifiant les inspections sur l’ensemble du territoire, en étroite collaboration avec les collectivités territoriales et les mairies. Cette approche permettra une surveillance plus fine et adaptée aux réalités locales.

• Augmentation significative des ressources de l’Inspection Générale des Bâtiments (IGB) : Des moyens humains et matériels supplémentaires seront alloués sans délai à l’IGB afin d’assurer une couverture efficace et exhaustive du territoire national en matière de contrôle et de surveillance des chantiers.

• Création d’un numéro vert « Allo IGB » pour les signalements : Un canal de communication direct et accessible à tous les citoyens sera mis en place via un numéro vert dédié. « Allo IGB » permettra de recueillir les signalements de chantiers à risques ou de situations suspectes, favorisant ainsi une vigilance collective et une intervention rapide.

• Accélération des audits et inspections des chantiers en cours : Une campagne d’audits et d’inspections renforcée sera lancée immédiatement sur l’ensemble des chantiers en cours, en particulier ceux présentant des risques potentiels.

• Sensibilisation et responsabilisation des acteurs du secteur : Le Ministère de l’Urbanisme intensifiera ses actions de sensibilisation auprès des promoteurs, des entreprises de construction, des architectes et de tous les acteurs du secteur sur l’importance cruciale du respect des normes de construction et des réglementations en vigueur.

Le Ministère de l’Urbanisme rappelle avec fermeté que la construction est un acte qui engage une responsabilité individuelle pleine et entière. Tout manquement aux obligations techniques et réglementaires expose ses auteurs à des sanctions sévères, conformément aux dispositions du Code de la Construction.

Le Ministère de l’Urbanisme réitère l’appel pressant déjà lancé à tous les acteurs du secteur :

• Propriétaires : Exigez des professionnels qualifiés et respectez scrupuleusement les procédures administratives.

• Professionnels : Assumez votre devoir de conseil et de rigueur technique.

• Maires et autorités locales : Veillez à une délivrance rigoureuse des permis de construire, appuyée par une expertise technique incontestable.

Aucune complaisance ne sera tolérée. La vie humaine n’a pas de prix.

Ensemble, agissons pour éviter de nouvelles tragédies.