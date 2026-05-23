Dialogue national : Antoine Diome reçu par le président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi ce samedi ses consultations dans le cadre du dialogue national. Parmi les personnalités reçues au palais figure Antoine Félix Abdoulaye Diome, ancien ministre de l’Intérieur.

À sa sortie d’audience, M. Diome a indiqué avoir répondu « à l’appel de son Excellence, le président de la République », pour échanger sur des sujets d’intérêt national. L’ex-parquetier a précisé que les discussions ont porté sur des questions sécuritaires, en sa qualité d’ancien ministre de l’Intérieur.

Sans entrer dans les détails, Antoine Diome a confié avoir partagé « une analyse globale de la situation régionale et internationale, marquée par des tensions », ajoutant que les échanges avec le chef de l’État ont été « en profondeur », notamment sur les aspects liés à la sécurité. L’objectif affiché est clair : « prévenir les menaces protéiformes qui guettent toutes les nations, et notre pays ne fait pas exception », a-t-il déclaré sur la télévision nationale.

Cette audience s’inscrit dans une séquence plus large de consultations menées par Bassirou Diomaye Faye. Après avoir reçu Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre, le chef de l’État a échangé avec plusieurs anciens ministres de l’Intérieur, dont Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Diome. Selon la Présidence, les discussions ont abordé les défis économiques et sécuritaires, avec un accent particulier sur leurs prolongements contemporains : emploi, hydrocarbures et cybersécurité.