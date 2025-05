Dialogue national : Le parti Kisal Sénégal partant

LES TENSIONS MULTIPLES ET MULTIFORMES EN COURS ACTUELLEMENT AU SENEGAL IMPOSENT AUX ACTEURS DE SE RENCONTRER ET DE SE PARLER POUR LA PREMANENCE DE L’IDEAL DEMOCRATIQUE, LA STABILITE, LA COHESION SOCIALE ET LE VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE NATION PLURIELLE, MULTILINGUE ET MULTISECULAIRE.

Le parti KISAL SENEGAAAL répond favorablement à l’invitation faite par le Président de la République pour un dialogue politique sur le système politique de notre pays, autour d’intérêts communs qui interpellent à parts égales les acteurs politiques et les différentes forces vives de la nation.

Prenant connaissance du contenu des termes de références du dialogue politique, le parti KISAL SENEGAL estime nécessaire de clarifier les points à traiter fournis à l’état brute par monsieur le président de la République.

Chronologiquement, nous apportons nos observations et les propositions de rajout à la discussion des éléments non explicités dans les TDR et qui pourraient les rendre intelligibles et explicites.

1) DEMOCRATIE, LIBERTES ET DROITS HUMAINS

2) PROCESSUS ELECTORAL

3) REFORMES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE GESTIONS DES ELECTIONS

Ces trois questions qui font l’objet de la saisine de monsieur le Président de la République induisent sa vision de l’organisation des pouvoirs de la république à travers ses différents échelons, même si explicitement il n’a pas clairement exprimé ce que cela sous-entend en termes d’organisation des pouvoirs et leurs différentes hiérarchies. Notamment la synchronisation des institutions de la république, leurs modalités de fonctionnement et leurs rôles et places dans l’animation de la démocratie à l’échelle du territoire national et les nécessaires citoyennetés qui en découlent.

DEMOCRATIE, LIBERTES ET DROITS HUMAINS

Une nation stable et à la hauteur de ses enjeux de citoyennetés multiples, doit avoir des règles et des institutions régaliennes et décentralisées fortes, accessibles avec des modes de gouvernances partagés et acceptés par tous les citoyens. L’équité dans la vulgarisation des modes de gouvernances doit nécessairement tenir compte des pluralités et des multipolarités qui se posent à une nation marquée par la diversité de son peuplement, de ses territoires et terroirs et du cosmopolitisme affirmé des différents lieux de vies des différentes localités du pays.

La structuration des rapports humains entre les différentes communautés sacralisées dans le cadre de mouvements de populations historiques très anciens du nord au sud, du sud au nord ,de l’ouest à l’est et de l’est à l’Ouest et renforcée par des métissages multiples, doit être reconnue comme fondement d’une nation à coconstruire dans le temps et dans l’espace pour l’équité en citoyennetés, en droits , en libertés et en permanence des droits humains entre tous les segments de notre peuple quelque soit leurs origines, leurs langues, leurs croyances et leurs modes de vies.

Dans un pays comme cela, Le suprématisme ethno linguistique et la prévalence d’une communauté sur les autres n’y a pas sa place

La liberté, c’est lorsque dans le respect de la loi et de manière non hiérarchique et non discriminatoire, tous les droits sont reconnus à tous les citoyens quel que soit leurs statuts et leurs situations sociales, en dehors de toute contingence politique partisane et préférence ethnique, le droit des animaux qui participent à la vie des humains, le droit aux mobilités dessinées dans le cadre d’un schéma d’aménagement du territoire coconstruit et partagé , le droit d’accès à l’éducation, la santé ,à l’information, à la culture, et le droit relatif à la préservation de l’environnement , le tout dans nos langues nationales.

Un gouvernement qui manifeste un choix délibéré pour une langue appartenant à un segment de la communauté nationale en violation flagrante du principe constitutionnel d’égalité entre ses communautés, plaçant de facto les autres devant le fait accompli, ne crée pas les conditions d’un vivre ensemble pertinent et apaisé.

Un gouvernement qui gouverne son peuple dans le prisme de langues étrangères que le peuple ne parle pas et ne comprend pas, manque à son devoir de préservation de sa souveraineté et porte atteinte aux libertés et aux droits humains fondamentaux de ses citoyens.

La liberté et la démocratie c’est le droit à la sécurité, le droit à la justice rendus accessible par l’accès à l’information dans sa langue maternelle compte tenu de la pluralité de notre peuple.

La démocratie, la liberté et la permanence des droits humains ne sont possibles que dans un Etat apaisé où tous les citoyens sont égaux devant la loi qui les garantit la liberté de leurs mobilités internes at externes au Sénégal, les libertés de créer et d’entreprendre, de s’associer, ainsi que les libertés de leurs consciences.

Un Etat digne de ce nom n’entrave pas et ne restreint pas la liberté d’association quel qu’en soit les formats et les objectifs de celles-ci. La restriction du droit d’association, et les expressions des idées qui en découlent est un viol constitutionnel du droit des citoyens, une atteinte aux droits humains et aux libertés individuelles et collectives. En conséquence notre parti rejette la limitation des partis politiques car ils sont l’expression d’une démocratie vivante.

Vouloir restreindre l’existence des partis politiques, c’est circonscrire l’émergence et la circulation des idées et favoriser la prééminence de l’argent et ceux qui ont de l’argent comme seuls ayant droits à créer et à innover dans les champs de compétition des accès aux pouvoirs.

Ce serait la victoire de l’argent, du riche sur la pauvre qui perd son droit à la compétition du suffrage universel parce qu’il n’est pas nanti.

Restreindre les libertés de créations, d’entreprendre et ou d’association, c’est porter atteinte aux droits des citoyens et insinuer un projet politique de privations des libertés d’expressions dans le cadre d’un projet Politique partisan et dont les conséquences ne sont pas maitrisables

La liberté, la démocratie et l’affirmation des droits humains c’est quand la sécurité des biens et des personnes est garantie, la justice est juste, la magistrature est indépendante dans la formation de sa décision d’instruction et de jugement et à l’abri des pressions qui peuvent altérer la pertinence de sa décision et empêcher le justiciable de se reconnaitre à travers une décision de justice prise.

La permanence des droits humains, c’est lorsque les citoyens ne doutent pas de la neutralité de leurs institutions, et où la lutte contre la corruption est permanente, non évènementielle et non partisane.

La justice doit être indépendante et neutre et non un contrepouvoir qui pourrait remettre en cause l’organisation des pouvoirs qui animent l’Etat et empêche l’animation sereine des institutions de la république. Elle doit être responsable et rendre compte des actes de jugements qu’elle prononce dans le souci permanent de l’équité citoyenne et de la reconnaissance nécessaire du peuple. La responsabilité du juge dans sa prise de décision en cas d’erreur judiciaire doit être reconnue et validée par la loi et l’impunité dans la formation des décisions de justice doit cesser

LE PROCESSUS ELECTORAL

L e processus électoral porte en lui-même plusieurs postulats et principes

1 Celui de l’égalité dans le processus de la complétion qui offre à chacun la possibilité d’être électeur et éligible. La constitution et la loi électorale décident du statut d’électeur et de l’éligibilité

Si le statut d’électeur est potentiellement reconnu à tout citoyen sauf en cas de radiation ou de non-inscription sur les listes électorales, les dispositions relatives à l’éligibilité sont frappées de discrimination et d’exclusion relatives à l’âge et au statut dans la nationalité.

Ces dispositions constitutionnelles qui privent des citoyens de leurs droits à l’éligibilité, sont par essence hypocrites et ont servi à des manipulations pour barrer la route à des adversaires dangereux : WADE en 2001 par rapport à la nationalité et MACKY SALL en 2016 en lien à la limitation de l’âge pour empêcher des adversaires dangereux potentiels de compétir dans la perspective de 2019 .La constitution et la loi électorale doivent cesser d’être tripatouillés au gré des intérêts des candidats qui sont généralement au pouvoir et cherchent à renouveler leurs mandats.

Et pourtant, Senghor était français et a gouverné le Sénégal jusqu’à ses 80 ans. Abdoulaye Wade Français qui s’est caché derrière la déclaration sur l’honneur de la renonciation non officiellement prouvée a gouverné jusqu’à ses 86 ans. ABDOU DIOUF qui a gouverné au-delà de ses 75ans est suspecté de la double nationalité. Et c’est lui-même qui a introduit le principe de la déclaration d’honneur sur la binationalité. Car, certains de ses partisans et autres adversaires y ont vu une volonté politique manifeste de barrer la route à des rivaux. Et pourtant, quel que soit la durée de ces régimes, le problème de l’âge ne s’est jamais posé pour la stabilité du Sénégal et son rayonnement international. Macky SALL suspecté d’une double nationalité sénégalo américaine a gouverné le Sénégal durant deux mandats et avait voulu faire un troisième avec les conséquences connues de tous.

Au Sénégal, on peut être vieux, et ou binational et être président de l’Assemblée nationale, député, ministre, premier ministre, maire ainsi que président du conseil départemental, directeur général, conseiller technique, et PCA. Seule la fonction du président de la République fait suspicion de trouble, voire d’incapacité liée à l’âge et à celui du risque de la traitrise à la nation liée à la double nationalité.

Il n’y a pas plus lâche traitrise et de félonie que de cacher sa double nationalité et de mentir à son peuple sur ses nationalités multiples avant de poser sa candidature au suffrage universel en vue de devenir président de la République.

Pour des raisons de cohérence et du respect des citoyens, toutes les fonctions électives doivent être strictement sénégalaises au même titre de l’exigence relative à la fonction du président de la République.

Pour des raisons d’une justice juste et citoyenne, tous les citoyens du Sénégal sans exclusive doivent être électeurs et éligibles sauf pour des raisons de radiation et de non-inscription sur les listes électorales.

A ce titre, KISAL Sénégal prône et approuve la simplification des inscriptions sur les listes électorales et de supprimer les dispositifs constitutionnels relatives à la limitation de l’âge et celles relatives à la binationalité

L’autre aspect des questions relatives à la double ou multi nationalité, au Sénégal tous les citoyens en âge d’être électeur et éligible sont multi citoyens par la carte d’identité et le passeport de la CDEAO qui confèrent aux sénégalais une pluralité de citoyennetés.

Alors, pourquoi il est possible au sénégalais multi citoyen d’être candidat à la présidence de la république et le refuser à un autre sénégalis binational d’un autre pays de pouvoir être candidat ?

Cette disposition constitutionnelle et de la loi électorale victimise les diasporas sénégalaises et leurs enfants qui, du fait de leurs naissances à l’étranger, ont par le biais du droit du sol la nationalité de leurs pays de naissance. En quoi sont-ils responsables ? Où sont-ils des citoyens seconde zone qui ne sont bons qu’à élire leurs concitoyens sans pour être éligibles

Un pays qui crée les conditions de discriminations entre ses citoyens et organise des manipulations juridiques et politiciennes pour barrer la route aux adversaires dangereux, promouvoir le mensonge comme mode de conservation du pouvoir, porte des responsabilités graves aux atteintes des droits humains, à la permanence de la démocratie et à la liberté d’entreprendre et de compétir et celle d’expression.

Par rapport à l’âge, toutes les grandes puissances du monde, celles intermédiaires, sont toutes gouvernées par, soit par des octogénaires, soit par des plus de 75ans et elles font le beau temps et la pluie des relations internationales. Alors, pour quoi le problème de l’âge qui ne pose aucun problème à l’échelle internationale et qui n’a jamais posé de problèmes sous Senghor, Diouf et Wade a – t- il posé de problèmes sous le régime de MACKY SALL, ou va le poser maintenant sous le régime actuel ?

Devant l’histoire de notre nation, le président BASSIROU DIOMAYE FAYE est interpelé

2 Celui du parcours et du processus électoral

La clarification du fichier électoral, la facilitation de l’inscription sur les listes électorales, la gestion transparente du processus électoral sont pour nous une revendication première.

Nous approuvons le parrainage qui, à notre avis permet une socio économie saine du parcours et du processus électoral et une façon de créer les conditions de la permanence des libertés démocratiques par la reconnaissance des coalitions et leurs rôles de stabilisations du processus électoral même si les coalitions comportent le risque de la permanence des pratiques politiques alimentaires.

Nous prônons la suppression de la liste nationale aux suffrages des élections communales, législatives et présidentielles.

Nous proposons que soit inscrit dans la constitution la limitation des mandats électoraux (municipales, départementales, législatives et présidentielles à exclusivement de deux mandats consécutifs. Pour que dans la gestion des pouvoirs et dans le cadre d’une démocratie participative, les acteurs politiques soient contraints à des gestions exemplaires de leurs mandats et instaurer le contrôle populaire des mandats des élus par une évaluation de chaque fin de mandats par les citoyens. Cela permettra de prévenir toutes formes de baronnies, la fausseté des pratiques électorales de la démocratie représentative, et la prégnance verticale des investitures et la gestion verticale a priori et à postériori des mandats par les partis politiques ; la reconnaissance des coalitions d’idées et des mouvements citoyens dans la mise en œuvre de ce processus, en est la clé de voûte

Nous proposons une modulation de la caution qui doit être maintenue, mais qu’elle ne soit pas la possibilité des seuls riches à pouvoir compétir au détriment de la circulation des idées et de propositions programmatiques pertinentes pour la nation. L’objectif est de laisser l’électeur choisir non pas par achat de conscience, mais par la pertinence du projet politique et de société présentée au peuple sénégalais seul juge a postériori.

REFORMES INSTITUTIONELLES ET ORGANES DES GESTIONS DES ELECTIONS

Les réformes institutionnelles ne doivent se limiter que sur le projet Sénégal portant en lui toutes les dynamiques de souverainetés locales, territoriales et nationale. Ces réformes ne doivent en aucun cas être partisanes, ni servir d’alibi à l’émergence de formes de pouvoirs utiles aux individus qui les portent et non à la nation.

Le Sénégal est doté d’un régime présidentiel fort mais où le premier ministre est doté de pouvoirs régaliens dans la limite de sa subordination au président de la République. Le président de la République est l’élu du peuple et non pas le premier ministre.

Le contexte particulier en cours dans l’acte de gouvernance actuel au Sénégal, prête à des confusions supposées dans l’animation de l’exécutif où c’est le premier ministre qui, chef de parti contrairement à d’habitude où c’était le président de la République qui était président du parti faisant de celui-ci une clé de voûte du pouvoir particulièrement vertical et où le premier ministre a peu d’espace et de marge de manœuvre, semble être au premier plan dans la gouvernance de l’Etat

Ce qui semble bien être le cas dans le contexte actuel où la prégnance médiatique du premier ministre qui revendique explicitement ses pouvoirs que lui confère la constitution, et qui dispose d’une prééminence dans le contrôle de son parti et dans la gestion des carrières administratives et politiques de ses partisans

Cela semble donner l’image du président de la République progressivement isolé et dépendant des rapports de forces médiatiquement symétriques avec son premier ministre.

Cette représentation de l’Etat et de son fonctionnement n’est pas notre vision du fonctionnement et de l’animation des institutions de la république et nous rejetons toutes nouvelles formes de dualités qui affaibliront la fonction du président de la République.

Nous rejetons et excluons l’idée d’une réforme constitutionnelle dont le seul but est d’équilibrer les pouvoirs du premier ministre à ceux du président de la République. Et compte tenu de la culture ambiante des pratiques politiciennes au Sénégal, nous appellerons les sénégalis à voter contre cette disposition.

La réforme des institutions c’est d’abord connaitre et déterminer les institutions à réformer

L’ETAT et la taille du gouvernement ainsi que de manière explicite les missions régaliennes de l’Etat, les pouvoirs du président de la République, du premier ministre et sortir des pouvoirs godillots des ministres avec une érection de ministères de souverainetés forts dont les territoires ministériels sont clairement situés et affirmés à l’abri des conflits de compétences

LE POUVOIR LEGISLATF avec la limitation des mandats des députés à deux et avec la suppression de la liste nationale

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL en purgeant toutes les dispositions discriminantes et politico politiciennes qui empêchent l’égalité des citoyens et rendre la saisine du conseil constitutionnel accessible aux les citoyens en instaurant une possibilité encadrée de saisines d’initiatives populaires constitutionnelles.

LA COUR DES COMPTES valorisant le contrôle transparent des biens publics et la gestion saine dans les institutions de la république. Déconcentrer la cour des comptes en créant des chambres régionales des comptes qui ont pour mission la gestion du contrôle de proximité des organes des pouvoirs locaux et des structures de gestions des collectivités territoriales ainsi que des services de l’administration territoriale décentralisée.

LA COUR SUPREME en la rendant plus accessible aux citoyens et à ne pas être l’apanage des élites , des plus forts et ou de ceux qui ont facilement accès à l’information notamment les acteurs économiques et acteurs politiques qui ont des moyens de saisine de la cour suprême que les citoyens lambda n’ont pas.

La place et les rôles des langues nationales et de manière équitable devront être l’alpha et l’Omega de ces réformes des instituions de l’Etat. Ne pas le faire c’est tromper le peuple et ne pas promouvoir un acte fort de souveraineté nationale.

AU TITRE DS COLLECTIVITES TERRITORIALES

Reformer de fond en comble le dispositif de l’acte 3dela décentralisation dans sa configuration actuelle de la structuration et de matérialisation des collectivités territoriales, tant à travers leurs périmètres imparfaits et inadaptés qu’aux enjeux actuels et à venir de la territorialité au Sénégal.

Redimensionner les tailles des communes et des départements et valoriser les propositions volontaires d’initiatives locales de regroupements des villages et de leurs habitants tenant compte des configurations historiques et géoculturelles des zones d’habitats et de vies plurielles.

Réintroduire la région comme collectivité territoriale qui correspondrait aux projets des pôles territoires, épousant les entités historiques et économiques des entités géo-humaines, des écosystèmes porteurs es dynamiques de développement durable territorial et local.

Le schéma actuel des pôles territoires envisagé est à revoir et adapté au redimensionnement de la région comme collectivité territoriale, redonnant ainsi à celle-ci toute sa place dans les vulgarisations complémentaires de la territorialisation participative du développement à l’échelle nationale et des terroirs. La vision urbanistique essentialiste des pôles terroirs empêche la ruralité et ses pratiques culturelles multiformes en modes de vies et enjeux économiques, sociales et culturelles, prive celle-ci les facultés de jouer pleinement son rôle dans l’émergence de notre nation

Le schéma du projet des pôles territoires conçu dans le cadre d’une approche urbaine du développement avec la prééminence des cultures urbaines comme véhicule de faisabilité n’est pas adapté à l’enjeu de l’autonomie des régions et de leurs complémentarités et ne renvoie pas à un schéma d’aménagement du territoire dynamique porteur d’espérance jusqu’au plus près des habitants de nos territoires et villages.

Ce schéma semble instaurer des dichotomies entre deux axes de pôles territoires dont l’un :

L’axe de la Casamance et ses 3 régions, englobant le sine saloum et ses 3 régions, la région de Dakar et son pôle de centralité économique, la région de Thiès et l’axe des régions de Diourbel et de Louga qui détermine la plateforme mouride, qui, à leurs ensembles réunis forment le Sénégal électoralement utile.

L’autre, par une singularité régionaliste avec des vastes zones déterminées des pôles de régions (Saint -louis, Matam, Tambacounda Kédougou) particulièrement marquées par des potentialités économiques très appétissantes qui suscitent des envies fortes qui pourraient ne pas être de l’intérêt des populations locales, mais des investisseurs et des intermédiaires

Les populations ne servant que comme des alibis du développement à promouvoir au nom de l’emploi. Le dépeuplement progressif de ces régions par des vagues successives d’exodes vers les grands centres urbains et l’étranger, pose l’épineuse question des repeuplements et des perspectives de reconquêtes territoriales par les populations locales.

L’animation actuelle opaque des pôles territoires et sa verticalité suscite des inquiétudes et des interrogations à prendre en compte

Enfin au titre des collectivités territoriales et de l’animation de politiques publiques territoriales

Réformer le code général des collectivités territoriales en clarifiant les missions de gestions et d’administrations de celles-ci, en supprimant l’asymétrie des rapports de pouvoirs entre les exécutifs locaux, l’administration préfectorale, et les services déconcentrés de l’Etat.

Clarifier le champ des compétences transférées aux collectivités territoriales, les moyens et les compétences adaptées aux enjeux qu’elles portent.

La participation des habitants au développement est un acte fort de souveraineté locale et nationale et la place et les rôles des diasporas sénégalaises sont des conditions des réussites de ces souverainetés locales utiles à l’émergence de nos collectivités territoriales comme pôles de stabilités locaux du développement humain. La création d’un pôle territoire des diasporas articulé à la haute autorité des diasporas annoncée, est une solution idoine.

Telle est notre vision du Sénégal, ses enjeux et ses opportunités. Un pays à forte valeur ajoutée par ses potentialités économiques et les qualités de ses ressources humaines. Un pays riche par la pluralité de son peuplement marqué par son cosmopolitisme extraordinaire mêlant intimement sa population autochtone et ses étrangers qui sont venus y vivre et qui constituent un défi pour le Sénégal.

L’étranger et les mouvements sortants et entrants des migrations internationales sont autant de risques et d’espoirs pour le Sénégal que la définition et la mise en œuvre d’une politique publique porteuse des dynamiques de changements en développements et promotions humaines, est une nécessité absolue.

Le modèle cosmopolite de la Casamance avec sa diversité culturelle et linguistique acceptée et assumée par tous et toutes, est pour nous une démarche prépondérante à construire pour le vivre ensemble à l’échelle nationale du territoire sénégalais

Pour le parti KISAL SENEGAL

MAMADOU DEME

Sociologue des migrations et du développement local

Président de KISAL SENEGAL

Ancien haut conseiller des collectivités territoriales

Chevalier de l’ordre national du mérite