Infirmier tué à Koungheul : La COSAS réclame justice

Plus jamais ça !

C’est avec une grande tristesse et une profonde consternation que nous avons appris l’assassinat de Mamadou Samba Diallo, Infirmier – Chef de poste d’Arafat dans le District Sanitaire de Koungueul Région de Kaffrine.

Encore, un agent de santé lâchement agressé sur son lieu de travail.

La Coalition pour la Santé et l’Action Sociale (COSAS), ajoute sa voix à toutes celles qui se sont élevées pour condamner avec la plus grande fermeté cet acte inhumain et dit : « Plus jamais ça ! »

Au-delà des manifestations d’indignation, la COSAS appelle l’État à prendre des mesures concrètes pour la sécurisation des points de prestation de services de santé et la protection des agents. Il doit prendre les mesures idoines, afin de pourchasser les assassins et de les traduire dans les juridictions compétentes.

Cet objectif sera atteint avec l’implication des communautés à travers les Comités de développement Sanitaires (CDS), les collectivités territoriales et en partenariat avec les agences de sécurité, sur toute l‘étendue du territoire national.

La COSAS présente ses condoléances et exprime sa solidarité à la famille, à la profession infirmière, à l’ensemble des personnels de santé ainsi qu’aux proches de Mamadou Samba Diallo. Nous prions Allah SWT de lui accorder le Paradis Éternel. Amine

Le Président de la COSAS

Dakar, le 26 mai 2025