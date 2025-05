Dialogue national : Les propositions et suggestions du CLP

Contribution de la Convergence Libérale et Patriotique au Dialogue national du 28 Mai 2025 au CICAD

SOMMAIRE :

INTRODUCTION DEMOCRATIQUE, LIBERTE ET DROITS

HUMAINS

III. REFORMES INSTITUTIONNELLES ET

ORGANES DE GESTION DES ELECTIONS

I/ INTRODUCTION

La participation de la Convergence Libérale et Patriotique – CLP – convoquée par le Chef de l’Etat en ce jour symbolique du 28 Mai 2025 est une obligation.

En effet, de 1848, date des premières élections organisées dans notre pays à nos jours, les hommes politiques sénégalais, malgré des divergences, ont toujours réussi à se surpasser, à dialoguer pour trouver des solutions consensuelles dans l’intérêt exclusif de notre patrie.

J’en veux pour preuve le code électoral adopté en 1992 et qui nous a valu trois alternances à la tête de l’Etat, des élections législatives et locales incontestées.

Il s’y ajoute que le contexte marqué par l’absence d’élections dans l’immédiat, milite en faveur d’une réflexion et des échanges dans des conditions de sérénité et de lucidité. Ainsi, nous vous livrons nos propositions et suggestions relatives aux deux thèmes que sont LA DEMOCRATIE, LIBERTE ET DROITS HUMAINS en suite LES REFORMES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE GESTION DES ELECTIONS.

II/ DEMOCRATIE, LIBERTE ET DROITS HUMAINS 1. Rationalisation des partis

La rationalisation qui est indispensable exige des mesures radicales et démocratiques parce que décidées par le peuple souverain. Ainsi, il faudrait modifier le code électoral et interdire les alliances et coalitions à l’occasion des élections législatives.

En conséquence, tout parti politique légalement constitué et qui ne participe pas à ces élections n’aura plus accès aux médias d’Etat, aux concertations initiées par les autorités étatiques, ni accès aux autorités administratives pour quelques motifs que ce soit.

Tout parti politique qui participe aux élections législatives mais n’obtient pas un siège au moins subira le même sort.

Calendrier républicain

Je rappelle que jusqu’en 1988, toutes les élections (présidentielle, législatives, municipales et rurales) se tenaient le même jour. Ce n’est qu’en 1993 avec l’application des conclusions des concertations nationales dirigées par Feu Kéba Mbaye et à partir desquelles le mandat présidentiel passait de quinquina à septennat que les élections n’étaient plus jumelées.

Il faudrait alors revenir à ce principe consistant à organiser toutes les élections le même jour, ce qui suppose que des élections anticipées soient organisées ou des mandats prorogés.

Encadrement du financement des partis politiques

Si on applique la proposition sus-indiquée, tous les partis pourraient être financés par l’Etat en tenant compte du nombre de voix obtenues.

Statut du Chef de l’opposition

Nous sommes en régime présidentiel, en conséquence le Chef de l’opposition ne peut être que le candidat politique arrivé en deuxième position.

Il aurait rang et avantage de Premier Ministre.

Le statut des anciens Ministres, Directeurs Généraux et Nationaux doit être revu.

Beaucoup de cadres sénégalais en service dans le privé, à l’étranger ou dans des organismes internationaux acceptent de se sacrifier en perdant beaucoup d’avantages financiers, matériels, moraux et humains pour venir servir leur pays. Et pourtant, après chaque alternance, certains d’entre eux sont persécutés. Ils peuvent être poursuivis, jugés et condamnés mais qu’ils ne soient pas interdits de sortir du territoire national ou mis en détention préventive.

Limitation du nombre de mandats du Président de la République

Si le peuple est souverain et si le pouvoir appartient à ce peuple, cette limitation est antidémocratique d’autant plus qu’il n’était que l’objet d’un consensus entre une opposition qui cherchait à déboulonner le Président Abdou Diouf et Abdou Diouf lui-même qui, après treize (13) ans de pouvoir pouvait se contenter de deux autres mandats de sept ans.

Aussi retenir que le mandat du président en Afrique où tout est à faire sans ressource financière est différent du mandat d’un président en occident ou dans les pays développés où tout est déjà fait.

En conséquence, il faudrait supprimer cette limitation et laisser au peuple son pouvoir d’élire qui il veut et le nombre de fois qu’il voudra.

III/ REFORMES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE GESTION DES ELECTIONS

Le système électoral

En ce qui concerne les élections législatives, ce système est totalement antidémocratique. Je donne l’exemple du département de Dakar où une liste, avec 25% des suffrages exprimés peut remporter les sept (7) sièges mis en compétition.

Il s’y ajoute qu’un député élu sur la liste nationale n’est pas réellement l’émanation du peuple. Il est député parce qu’il a été choisi par son leader, c’est la raison pour laquelle nous entendons souvent des députés dire « je suis un député du Président ».

Pour toutes ces considérations, il faudrait supprimer la liste nationale et élire tous les députés au scrutin uninominal à deux (2) tours, ce qui suppose que nous ayons autant de députés que de circonscriptions électorales.

Structures d’organisation des élections

La DAF et la DGE ayant fait leurs preuves incontestables, il faudrait les conserver et créer une structure regroupant ces deux entités qui pourraient s’appeler « Haute Autorité Chargé des Elections (HACE) ».

Cette Haute Autorité indépendante remplacerait le Président de la République et le Ministre de l’Intérieur qui n’auraient plus de rôles à jouer dans l’organisation des élections.

Elle serait composée de sénégalais sans appartenance politique mais avec une représentation de l’Assemblée Nationale (deux (2) membres choisis, non pas pour représenter des partis mais au nom de la représentation parlementaire), de deux élus locaux, de deux Syndicalistes, de deux Journalistes, de deux Avocats, de deux Huissiers de justice, de deux Notaires, tous désignés par leur corps.

Fait à Dakar, le 28 Mai 2025

Le Président de la CLP

Serigne Mbacké NDIAYE