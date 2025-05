Ousmane Sonko en Côte d’Ivoire : Comprendre l’enjeu et l’importance de l’axe économique stratégique entre Dakar et Abidjan

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé ce jeudi à Abidjan pour une visite de travail et d’amitié de trois jours. Accueilli à l’aéroport international Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien Robert Beugré Mambé et plusieurs membres du gouvernement, le chef du gouvernement sénégalais entame une série de rencontres bilatérales, de séances de travail et de visites de terrain destinées à renforcer la coopération entre les deux poids lourds économiques de l’Afrique de l’Ouest.

Cette visite revêt une importance stratégique. Le Sénégal et la Côte d’Ivoire ambitionnent de bâtir un véritable tandem économique sous-régional, à travers un accroissement de leurs échanges et la mise en œuvre de projets conjoints structurants. Entre 2020 et 2025, les flux commerciaux bilatéraux ont progressé de près de 49 %, passant de 195 à 290 milliards FCFA. Les exportations ivoiriennes vers le Sénégal (produits agricoles transformés, carburants, ciment) ont atteint 130,2 milliards FCFA, tandis que celles du Sénégal vers la Côte d’Ivoire (produits halieutiques, biens manufacturés, services numériques) ont culminé à 160,5 milliards FCFA.

Parmi les secteurs les plus dynamiques figurent l’agroalimentaire, l’énergie, les produits de la mer, l’industrie manufacturière et les technologies de l’information, avec des croissances annuelles oscillant entre 7 % et 12 %. Plusieurs projets sont déjà en cours, dont la mise en place d’un corridor logistique Dakar-Abidjan, une interconnexion des réseaux énergétiques, des synergies dans la fintech et des zones industrielles transfrontalières.

Les deux gouvernements veulent aller plus loin : harmonisation des normes, création d’une zone économique spéciale commune, intégration accrue dans la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), et diplomatie économique concertée à l’échelle africaine.

Dans un contexte marqué par la recherche de souveraineté économique régionale, Dakar et Abidjan entendent incarner une nouvelle génération de partenariats Sud-Sud, fondés sur la complémentarité productive et une vision partagée du développement.



Cheikh Mbacké SENE, Expert en intelligence économique, veille et communication