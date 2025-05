Dialogue national : Les représentants du Khalife général des Mourides connus

Dans le cadre du dialogue national sur le système politique, initié par le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a désigné ses représentants. Il s’agit de Serigne Ahmadou Badawi Mbacké et de Serigne Abdou Lahad Seck, liste L’Observateur.

Le premier, président de l’Université de Touba et fils de Serigne Fallou Mbacké, est une figure bien connue dans les cercles intellectuels mourides. Le second, plus discret, est reconnu pour son expérience dans les missions de médiation et d’observation électorale, notamment pour le compte de la Francophonie en Côte d’Ivoire, au Tchad et au Cameroun, précise la même source.

Comme lors des précédents dialogues, toutes les confréries religieuses du pays seront représentées. Les travaux se dérouleront du 28 mai au 4 juin 2025, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Trois commissions seront mises en place : démocratie et libertés, processus électoral, et réforme des institutions, détaille L’Observateur.