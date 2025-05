Dialogue national : Les vérités de Amadou Ba devant Sonko et Diomaye

A l’occasion du dialogue national organisé ce mardi au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, l’ancien Premier ministre Amadou Ba a lancé un appel à la responsabilité collective et à l’engagement sincère dans la recherche de solutions pour le Sénégal.

« Refuser de dialoguer, c’est entretenir l’impasse ; y prendre part, c’est assumer sa part de responsabilité devant la nation », a déclaré M. Ba dans son discours, saluant la tenue de la rencontre comme une opportunité de surmonter les blocages politiques et sociaux qui freinent le pays.

Tout en reconnaissant la divergence des points de vue sur les origines des crises actuelles, il a insisté sur la nécessité d’un consensus sur les remèdes : « On peut ne pas s’entendre sur les causes, mais il faut qu’on s’accorde sur des solutions. »

L’ancien chef du gouvernement a aussi pointé du doigt les dérives récurrentes qui minent la gouvernance : « Aujourd’hui, nous traversons une séquence marquée par des révélations : audits publiés, erreurs exposées, pratiques dénoncées. L’histoire récente nous montre que ces vagues émotionnelles sont cycliques : à chaque alternance, les mêmes scandales, les mêmes sanctions, puis l’oubli. Et on recommence », a fustigé l’ancien directeur des impôts et domaines.

Selon Seneweb, il a ainsi invité la classe politique et la société civile à tirer des leçons du passé et à faire du dialogue un véritable levier de transformation, au-delà des postures et des règlements de comptes.