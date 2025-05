Dialogue national : Pastef rattrapé par son passé…avec Macky Sall

Le président Bassirou Diomaye Faye, successeur de Macky Sall, a initié un dialogue national ambitieux, affirmant sa volonté de rassembler toutes les forces vives de la nation pour refonder le système politique et construire un Sénégal plus juste et prospère. Cependant, cette initiative, perçue par beaucoup comme un pas vers l’apaisement après des années de tensions politiques, se heurte déjà au refus de certains acteurs majeurs, rappelant les précédents dialogues infructueux et les postures passées du parti au pouvoir, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Le dialogue national, dont le thème principal porte sur la réforme du système politique, a été annoncé par le président Faye dans son message à la Nation du 3 avril 2025, à la veille de la célébration de l’indépendance. Il s’inscrit dans une démarche de « remise en question sans attendre d’y être contrainte » et de « choix libre de la voie de l’approfondissement » démocratique. Le gouvernement, par l’intermédiaire du ministre de l’Intérieur, a transmis les termes de référence aux partis politiques et à la société civile, invitant chacun à contribuer à cette concertation. Une plateforme numérique, « Jubbanti », a même été mise en place pour recueillir les opinions des citoyens.

L’objectif est clair : faire du citoyen un acteur incontournable de la refondation et bâtir une cohésion nationale considérée comme le « véritable trésor commun du Sénégal ». Des partis comme la Nouvelle Responsabilité d’Amadou Bâ et And Jëf/PADS Authentique ont d’ores et déjà annoncé leur participation, saluant la démarche et insistant sur la nécessité de concertations pour bâtir la démocratie.

Malgré cette volonté affichée d’inclusion, le dialogue national de Bassirou Diomaye Faye rencontre des résistances significatives. L’Alliance pour la République (APR), le parti de l’ancien président Macky Sall, a fermement exprimé son refus de participer. L’APR justifie sa position par une « démarche du pouvoir » qu’elle fustige, dénonçant des « volontés manifestes de déstabilisation » et « d’acharnement et de règlement de comptes » envers ceux qui ont servi sous le régime précédent. Cette posture met en lumière les vives tensions qui persistent entre l’ancienne et la nouvelle majorité, rendant difficile toute tentative de rapprochement.

D’autres figures de l’opposition, comme Thierno Alassane Sall, ont également rejeté l’invitation, voyant dans cette initiative une simple « tentative de légitimation politique » plutôt qu’un véritable espace de concertation. Ces refus soulignent un scepticisme persistant quant à la sincérité de la démarche et la capacité du dialogue à résoudre les contentieux profonds qui minent le paysage politique sénégalais.

Il est crucial de se rappeler que l’actuel parti au pouvoir, le PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), avait lui-même refusé tout dialogue avec le régime de Macky Sall, notamment lors des tentatives de concertation en 2023 et en avril 2024. Le contexte était alors marqué par l’incarcération de leur leader, Ousmane Sonko, et la dissolution même du parti.

Le PASTEF avait alors estimé qu’il était impossible de dialoguer « au travers des barreaux d’une prison » et avait accusé de « traîtrise » les autres opposants ayant choisi de participer aux dialogues initiés par Macky Sall. Cette posture radicale avait d’ailleurs contribué à l’éclatement de la coalition de l’opposition à l’époque.

Ce précédent jette une ombre sur le dialogue actuel. Le PASTEF, aujourd’hui au pouvoir, se retrouve confronté à des refus similaires à ceux qu’il a lui-même opposés par le passé. La question se pose : le nouveau régime saura-t-il gérer ces refus avec une flexibilité qu’il n’avait pas lui-même montrée, ou la roue de l’histoire politique sénégalaise est-elle vouée à répéter les mêmes schémas de confrontation ?

Le dialogue national du président Bassirou Diomaye Faye est un test majeur pour sa présidence. Pour qu’il soit véritablement fructueux, il devra non seulement dépasser les rancœurs et les suspicions, mais aussi s’attaquer aux causes profondes des crises politiques récurrentes. La réussite dépendra de la capacité du nouveau pouvoir à faire preuve d’ouverture et à intégrer les préoccupations des parties récalcitrantes, tout en maintenant le cap sur les réformes promises. L’avenir dira si cette main tendue par le président Faye permettra de jeter les bases d’une paix sociale durable et d’une démocratie sénégalaise consolidée, ou si elle se heurtera aux mêmes murs que les tentatives précédentes.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn