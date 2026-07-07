Diamalaye : Le corps d’un boulanger découvert sur la plage

Le mardi 7 juillet 2026, à 12 h 40, le commissariat d’arrondissement de l’unité 15 des Parcelles-Assainies a été informé de la découverte d’un corps sans vie sur la plage de Diamalaye.

Un transport effectué sur les lieux a permis aux enquêteurs de constater qu’il s’agissait d’un individu de sexe masculin, échoué sur la plage, dont l’apparence laissait présumer un décès par noyade. Le corps présentait des signes de macération cutanée et était partiellement défiguré selon des sources de Seneweb.

Selon les témoignages recueillis sur place, la dépouille avait été aperçue sur la plage vers 8 heures du matin. Un homme, K. Guèye, s’est présenté comme le grand frère du défunt et a formellement identifié la victime : il s’agit de M. Guèye, âgé de 21 ans, boulanger de profession, domicilié de son vivant à l’unité 24 des Parcelles-Assainies.

Avisés, les sapeurs-pompiers des Parcelles-Assainies ont procédé à l’enlèvement du corps. Une réquisition a été adressée au médecin légiste de l’hôpital Idrissa Pouye aux fins d’autopsie, afin de déterminer les circonstances exactes du décès. Le procureur de la République a été informé de l’affaire.

Source : Seneweb