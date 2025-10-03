Diamniadio : Démantèlement d’un réseau clandestin d’abattage

Sous la conduite de l’adjudant-chef Alassane Tounkara, la brigade mixte de gendarmerie de Diamniadio a procédé, le 1er octobre 2025 à 8 heures, à l’interpellation de onze individus impliqués dans un vaste réseau d’abattage clandestin et de commercialisation de viande impropre à la consommation.

L’opération, déclenchée à la suite de plusieurs plaintes pour vols récurrents de bétail et grâce à un renseignement jugé fiable, a permis de cibler les principaux auteurs : P. Ngom (44 ans), M. Ngom (32 ans) et A. Sow (36 ans), tous bouchers, poursuivis pour abattage clandestin, commercialisation de viande impropre et mise en danger de la vie d’autrui. Huit autres personnes sont poursuivies pour complicité, parmi lesquelles le chauffeur O. Touré (68 ans) et le boucher M. Ka (57 ans).

Pris en flagrant délit dans un site insalubre et inadapté, les suspects ont été surpris en pleine activité illégale, en train de dépecer trois taureaux abattus dans des conditions rudimentaires et contraires aux normes d’hygiène. Selon des sources de Seneweb, cette viande était destinée à alimenter le marché local, exposant ainsi les consommateurs à de graves risques sanitaires et compromettant la sécurité alimentaire dans la zone.

Lors de l’opération, les gendarmes ont saisi plusieurs pièces à conviction, dont trois peaux, 12 pattes et trois têtes de bêtes, 15 objets tranchants (sabres et couteaux), un véhicule automobile destiné au transport de la marchandise, un moyen équin, ainsi que 20 carcasses de viande déjà conditionnées et prêtes à la vente. Les onze suspects ont été placés en garde à vue à la brigade avant d’être déférés, le 2 octobre 2025, au parquet de Rufisque où ils devront répondre de leurs actes devant la justice.

Source : Seneweb