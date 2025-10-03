Sénégal : Publication de la liste officielle des navires autorisés à pêcher en 2025

Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime a rendu publique, ce vendredi, la liste officielle des navires autorisés à exercer dans les eaux sous juridiction sénégalaise pour l’année 2025. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique de gestion durable et transparente des ressources maritimes prônée par les autorités.

Selon le communiqué signé par la ministre Fatou Diouf, cette publication vise à garantir la clarté, l’équité et le respect des normes internationales dans l’attribution des licences de pêche. Plusieurs innovations ont été introduites cette année afin de renforcer la fiabilité et la transparence du système. Parmi elles, figurent la conception d’une nouvelle base de données pour la gestion des licences, l’édition d’un nouveau format plus sécurisé et conforme aux standards internationaux, ainsi que la signature de l’arrêté ministériel n°011074 du 22 avril 2025 fixant le modèle de licence pour les navires de pêche industrielle.

Le ministère a également procédé au « toilettage » du listing des navires par la vérification des procédures antérieures d’acquisition de licences, et à la régularisation des dossiers par les organes compétents.

En dépit des difficultés rencontrées par certains acteurs dans le respect des procédures, les autorités entendent accompagner les opérateurs afin de leur permettre de finaliser leurs dossiers et de renouveler leurs licences conformément aux textes réglementaires.

Par ailleurs, quatre nouvelles licences de pêche thonière ont été attribuées pour l’année 2025. Une a déjà été confirmée, tandis que la délivrance des trois autres reste suspendue à l’accomplissement des formalités administratives.

La liste complète des navires autorisés :