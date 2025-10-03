La Senelec dément toute hausse des tarifs de l’électricité

La Société Nationale d’Électricité (Senelec) a publié un communiqué ce vendredi, pour mettre fin aux rumeurs persistantes concernant une supposée hausse des prix de l’électricité, qui circulent dans l’opinion publique et sur les réseaux sociaux.

Senelec a tenu à clarifier que l’organisme responsable de la fixation des tarifs est la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE). L’opérateur précise que ces tarifs n’ont fait l’objet d’aucune modification depuis la décision N°2023-28 prise en décembre 2023.

Senelec rappelle aux consommateurs que le montant des factures est directement lié à la consommation réelle des clients.

Selon la direction, l’augmentation ressentie sur les dernières factures est la conséquence directe de la forte chaleur qui sévit dans le pays depuis plusieurs mois.

Cette canicule, qui pourrait se prolonger jusqu’à la fin du mois d’octobre, entraîne inévitablement un usage accru des appareils de climatisation et de ventilation, faisant ainsi grimper la consommation globale et, par conséquent, le montant facturé.

En substance, ce n’est pas le prix du kilowattheure qui a changé, mais la quantité de kilowattheures consommée par les ménages et les entreprises.