Mbour : Un jeune homme de 18 ans écroué pour viol sur mineure

Un jeune homme de 18 ans, identifié sous le nom de I. Touré, a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour depuis mardi dernier. Il est poursuivi pour des faits présumés de viol sur une adolescente âgée de 14 ans.

L’affaire a éclaté après que les parents de la mineure, inquiets de ses absences répétées, l’ont interrogée. La jeune fille a alors révélé qu’elle entretenait une relation avec le mis en cause, reconnaissant avoir eu avec lui plusieurs rapports sexuels.

Alertés, les parents ont porté plainte. De son côté, le jeune homme, informé de la situation, s’est confié à sa famille. Celle-ci a tenté d’ouvrir des discussions avec les parents de l’adolescente afin de trouver un arrangement à l’amiable.

Toutefois, le dossier a pris une tournure judiciaire après un appel anonyme ayant directement alerté le parquet. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance s’est saisi de l’affaire et a convoqué les différentes parties.

Au cours de l’enquête, I. Touré a admis avoir eu des relations intimes avec la jeune fille, mais a rejeté toute accusation de viol. La version donnée par la victime, qui a parlé de viol, a toutefois aggravé les charges retenues.

Malgré plusieurs tentatives de médiation familiale et des interventions de « hautes autorités », le jeune homme a finalement été écroué. Pour l’heure, la justice retient les faits de détournement de mineure, mais l’instruction se poursuit afin d’établir si les rapports étaient consentis ou non, compte tenu de l’âge de la victime.