Diffamation : Abdoulaye Sylla porte plainte contre un journal

L’homme d’affaires et député Abdoulaye Sylla, ainsi que sa société ECOTRA SA, ont déposé une plainte contre Pèdre Ndiaye, administrateur du journal Point Actu, pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles, suite à la parution de l’article intitulé « Visé par le Fisc et une plainte d’un tiers, Abdoulaye Sylla se met au vert » dans le numéro 461 du 18 juin 2025. La plainte, adressée au Procureur de la République, dénonce des allégations « diffamatoires, afflictives et infamantes » visant à nuire à la réputation de M. Sylla et de son entreprise.

L’article incriminé, accompagné d’une photo de M. Sylla, affirme que « le patron d’ECOTRA a quitté le Sénégal en catimini au lendemain de la Tabaski », laissant planer le doute sur une possible « fuite ». Il soutient également que le fisc réclame à ECOTRA plus de 9,5 milliards FCFA, que les comptes de l’entreprise à la Banque agricole sont bloqués, et qu’une plainte aurait été déposée contre Sylla par l’administrateur Zakiyoulahi Sow.

Dans leur plainte, les avocats de M. Sylla, issus des cabinets SCP Sembène, Diouf & Ndione, SCP Demba Ciré Bathily & Associés, SCP Wane & Fall, et SCP Diallo & Wade, qualifient ces informations de « fausses nouvelles » au sens de l’article 255 du Code pénal sénégalais. Cet article punit d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 FCFA la diffusion de nouvelles fausses susceptibles de porter atteinte au moral de la population, de jeter le discrédit sur les institutions publiques ou d’entraîner la désobéissance aux lois.

La plainte dénonce une « volonté délibérée et mesquine » de nuire à Abdoulaye Sylla, en insinuant un lien entre une prétendue fuite et une dette fiscale inexistante. Ces allégations sont jugées de nature à « jeter le discrédit » sur l’administration fiscale, une institution publique « prestigieuse et rigoureuse ». Les avocats critiquent également l’absence de mise à jour du site de Point Actu depuis le 28 mai 2025 et l’inexistence de l’article en ligne, renforçant l’idée d’un « journalisme de salon » motivé par des « intérêts obscurs ».