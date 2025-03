Diomaye – Sonko : un an…sans projet ni vision pour le Sénégal (Ansoumana Dione) 

Diomaye – SONKO : un an de bavardages, d’injustices et de licenciements, sans projet ni vision pour le Sénégal ! (Par Ansoumana DIONE)

Cela fait maintenant un an déjà que le Président Bassirou Diomaye FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO accèdent au pouvoir. Malheureusement, ils n’ont rien du tout à présenter aux citoyens, à part les bavardages, les cas d’injustices et les nombreux licenciements infligés à tort à plus de trois mille dignes travailleurs contractuels sénégalais. Conséquences de cette triste situation, notre pays est presque à l’arrêt, avec une forte augmentation du taux de chômage et de la pauvreté. En vérité, nous avons des hommes de détails au pouvoir. Qui ignorent même ce que c’est la République. Où va le Sénégal avec un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Docteur Ibrahima SY et un Directeur Général de l’Action Sociale, Monsieur Boucar DIOUF qui s’offrent en spectacle, à travers une forte haine contre des contractuels dudit département ministériel ?

Le Président Bassirou Diomaye FAYE a oublié avoir prêté serment devant les membres du Conseil Constitutionnel, pour le respect des droits de chaque citoyen sénégalais. Aujourd’hui, après douze mois d’exercice du pouvoir, les citoyens se sont tous rendus compte de l’inexistence, ni d’un projet, encore moins une quelconque vision pour le Sénégal, de la part du régime en place. Concernant notre justice, je regrette, moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), je regrette énormément ma participation aux Assises tenues à Diamniadio, pour des réformes jusqu’ici attendues. Rien n’a changé. Et, c’est le Premier Ministre Ousmane SONKO qui règle ses propres comptes avec certains citoyens sénégalais. Depuis leur accession au pouvoir, aucun secteur ne s’est développé.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)